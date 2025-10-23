Giật mình sau 1 cuộc gọi lạ, cả trăm tỷ ‘bốc hơi’ 23/10/2025 14:00

(PLO)- Chỉ một cuộc điện thoại, một lời xưng danh công an, điều tra viên được dựng lên từ một kịch bản có sẵn… ngay cả những người cẩn thận nhất cũng có thể sập bẫy cuộc gọi điều tra bất cứ lúc nào.

Kỳ 1: Sập bẫy cuộc gọi điều tra

Vụ việc có thật xảy ra tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một phụ nữ tên Lan, gần 80 tuổi.

Vào ngày 17/4/2025, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi điều tra, người gọi tự xưng là Phan Duy Tân, gọi đến từ công an phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với thông báo vào năm 2024, bà Lan đăng ký số điện thoại ở Hà Nội để quyên góp tiền từ thiện và nhận số tiền 45 triệu đồng. Hiện số tiền này đang nằm trong nguy cơ của một vụ án ở Hà Nội, đây là vấn đề nghiêm trọng nên đề nghị bà Lan hợp tác.

Trong 8 ngày, từ 5 đến 12-3, bà liên tục chuyển tiền theo chỉ đạo, mỗi lần từ 5 đến 20 tỉ đồng. Tổng cộng bà đã chuyển hơn 171 tỉ đồng, bao gồm tiền tích lũy cá nhân và các khoản vay từ người thân, bạn bè. Tất nhiên, bà mất trắng!

Trưa 13-3, toàn bộ liên lạc bị cắt. Kiểm tra lại, bà bàng hoàng khi phát hiện ba tài khoản đã bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ tiền biến mất. Chỉ đến khi gọi trực tiếp cho cơ quan công an, gặp những cán bộ công an thật, bà mới biết mình bị lừa.