Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới từ cuộc gọi để phỏng vấn online 19/10/2025 16:06

(PLO)- Thủ đoạn lừa đảo mới được cảnh báo là mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên, gọi điện thoại phỏng vấn online rồi từ đó yêu cầu nạn nhân “đóng tiền tham gia dự án” để chiếm đoạt.

Ngày 19-10, Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên, gọi điện thoại đến phỏng vấn online. Từ đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu người tìm việc “đóng tiền tham gia dự án” rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới để người dân không bị mất tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, điển hình là ngày 7-10, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) tiếp nhận vụ việc chị N (trú tại Hà Nội) bị lừa đảo 255 triệu đồng. Chị N bị lừa với thủ đoạn nhận email tuyển dụng, phỏng vấn online, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ cho "dự án quỹ" của ngân hàng.

Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc chặn rút tiền, khiến nạn nhân mất sạch số tiền đã chuyển.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào (đặt cọc, ký quỹ, phí tham gia dự án) cho các lời mời tuyển dụng online, đặc biệt là khi không qua quy trình tuyển dụng chính thức.

Người lao động có nhu cầu tìm việc làm phải luôn kiểm tra thông tin tuyển dụng trên website chính thức của công ty, ngân hàng hoặc qua đường dây nóng trước khi gửi hồ sơ.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.