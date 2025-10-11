Hà Nội mở bán khu nhà ở xã hội Kim Chung giá từ 18,4 triệu/m2 11/10/2025 09:41

(PLO)- Từ ngày 10-11 đến 19-12, Hà Nội sẽ mở bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại tòa CT3, khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) với giá bán tạm tính 18,4 triệu đồng/m2, thuê mua trong 5 năm…

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo kế hoạch mở bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại tòa CT3, khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) từ ngày 10-11 đến 19-12-2025.

Giá mua nhà ở xã hội từ 18,4 triệu/m2

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.521 tỉ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 35.700 m2, gồm 4 tòa nhà cao từ 9 đến 12 tầng (1 tầng hầm, 1 tum thang), với 1.588 căn hộ. Trong đó có 892 căn hộ để bán, 300 căn cho thuê, 128 căn thuê mua và 268 căn thương mại.

Dự án nhà ở xã hội CT3 tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Hiện khu CT4 với 484 căn hộ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý IV-2021. Đợt mở bán giai đoạn 2 tập trung tại tòa CT3 với 1.104 căn hộ, trong đó có 589 căn bán, 212 căn cho thuê, 128 căn thuê mua và 175 căn thương mại.

Giá tạm tính (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) được công bố như sau: Bán căn hộ nhà ở xã hội là 18,4 triệu đồng/m2; Cho thuê căn hộ nhà ở xã hội là 91.700 đồng/m2/tháng; Thuê mua căn hộ nhà ở xã hội là 312.860 đồng/m2/tháng, thời gian thuê mua 5 năm.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua căn hộ có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico): 0981 699 699 – www.handico.com.vn; Tổng công ty Viglacera - CTCP: 0334 002 002 – www.viglacera.com.vn.

Người nộp hồ sơ mua nhà cần lưu ý gì?

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.



Đáng chú ý, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất ở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nêu trên: các đối tượng theo quy định tại Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023 và đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.

Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (giấy xác nhận thường trú, tạm trú, chứng minh thư, căn cước công dân…).

Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.

Trường hợp người nộp hồ sơ thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì phải nộp các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên để Chủ đầu tư có căn cứ ưu tiên hỗ trợ về nhà ở mà không thông qua bốc thăm với một tỷ lệ nhất định.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng nhấn mạnh chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo các pháp luật liên quan như: Luật Nhà ở 2023; Nghị định 100/2024 của Chính phủ; Thông tư số 05/2024 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 25/2019 của UBND TP Hà Nội.

Chủ đầu tư chỉ được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở Xây dựng nhấn mạnh các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên website của Sở xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn) và tại website chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định. Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn).