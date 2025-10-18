Video Tin Tức

Hà Nội: Người dân xếp hàng ‘rồng rắn’ chờ mua vàng

(PLO)- Sáng 18-10, giá vàng tiếp tục ở mức cao, tuy nhiên rất đông người dân Hà Nội vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng.

Ngay từ đầu giờ sáng, đã có rất đông người dân từ trẻ đến già đã xếp hàng trước những cửa hàng bán vàng bạc ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội chờ mua vàng. Họ đến từ rất nhiều nơi: Đan Phượng, Hoài Đức, Bắc Ninh, Bắc Giang

