Hải quan tăng cường tuần tra xăng dầu cửa khẩu, cảng biển 24/03/2026 13:59

(PLO)- Cục Hải quan yêu cầu toàn lực lượng siết chặt tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, cảng biển, đặc biệt là phương tiện có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa để cất giấu xăng dầu.

Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn 2389 về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Cụ thể, ngày 23-3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu ban hành Công văn 211 yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện 22 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Trọng tâm là siết chặt tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa và cảng biển, đặc biệt đối với phương tiện xuất nhập cảnh có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa để cất giấu xăng dầu.

Hải quan yêu cầu toàn lực lượng tăng cường tuần tra xăng dầu toàn tuyến.



Lực lượng hải quan cũng được yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động của phương tiện nước ngoài, không để lợi dụng tiêu chuẩn nhiên liệu trong bình để mua gom, vận chuyển xăng dầu trái phép bằng các can, thùng, bồn tự chế trước khi xuất cảnh.

Cùng với đó, công tác giám sát tại khu vực neo đậu, tập kết phương tiện được tăng cường, kết hợp kiểm tra hồ sơ khai báo về lượng xăng dầu sử dụng và đã được cung ứng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, các đơn vị phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nắm chắc địa bàn, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới để bố trí lực lượng, phương án đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu theo quy định.