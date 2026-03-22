Thủ tướng: Xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá, trục lợi về kinh doanh xăng dầu 22/03/2026 07:40

Chiều 21-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ cuối tháng 2 đến nay trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị ngày 20-3 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý 4 mục tiêu lớn, trong đó dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào.

Cạnh đó, phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Thủ tướng nêu rõ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, doanh nghiệp.

Trong đó, Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Công Thương chủ động xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối.

Bộ này cũng được yêu cầu duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp.

Đồng thời, kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Bộ Công Thương được giao phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu trong các trường hợp khẩn cấp theo Luật Dự trữ quốc gia. Về lâu dài phải quy hoạch và xây dựng hệ thống kho dự trữ.

Kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khoá (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), chính sách quản lý giá.

Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật. Sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong trước mắt và lâu dài.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ: Ngoại giao, Công Thương, Tài chính chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, siết chặt quản lý, chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đội giá, trục lợi, gian lận thương mại, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá cả…