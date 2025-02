Hamas cảnh báo hoãn thả con tin, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 11/02/2025 06:07

Ngày 10-2, nhóm vũ trang Hamas (Dải Gaza) đe dọa sẽ hoãn đợt thả con tin tiếp theo “cho đến khi có thông báo mới” vì cáo buộc Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội X, ông Abu Obeida - phát ngôn viên của Lữ đoàn Qassam (cánh vũ trang của Hamas) - cho biết việc bàn giao các con tin, dự kiến ​​sẽ được thả vào ngày 15-2, “sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới và cho đến khi lực lượng chiếm đóng thực hiện đầy đủ các cam kết trong những tuần qua và bù đắp cho những thiếu sót trước đó”.

“Chúng tôi khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận miễn là lực lượng chiếm đóng cũng thực hiện đúng” - ông Obeida lưu ý, ám chỉ Israel.

Biểu tình tại TP Tel Aviv (Israel) ngày 1-2 nhằm yêu cầu Hamas thả con tin. Ảnh: AFP

Ông Obeida liệt kê một số cáo buộc Israel vi phạm thoả thuận ngừng bắn trong 3 tuần qua, bao gồm “trì hoãn việc hồi hương những người dân tản cư về phía bắc Dải Gaza, tấn công họ bằng pháo kích và súng đạn ở nhiều khu vực, đồng thời không cho phép viện trợ nhân đạo dưới mọi hình thức vào khu vực theo những gì đã thỏa thuận”.

Hamas cũng cáo buộc Israel ngăn chặn việc đưa lều trại, nhà lắp ghép, nhiên liệu và thiết bị dọn dẹp đống đổ nát vào Gaza, cũng như trì hoãn nhập khẩu thuốc men và vật tư y tế thiết yếu.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, Hamas cho biết vẫn có cơ hội để đợt trao đổi con tin diễn ra theo kế hoạch. Nhóm này cho rằng động thái trên là một “lời cảnh báo” đối với Israel và nhằm gây áp lực buộc Tel Aviv “thực hiện đầy đủ” các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

“Tuyên bố này được đưa ra năm ngày trước thời điểm dự kiến trao trả con tin nhằm tạo điều kiện để các bên trung gian gây sức ép buộc lực lượng chiếm đóng thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều này cũng để ngỏ khả năng cuộc trao đổi diễn ra theo kế hoạch, với điều kiện lực lượng chiếm đóng phải tuân thủ thỏa thuận” - theo tuyên bố của Hamas.

Đáp lại tuyên bố của Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng ông đã chỉ đạo quân đội nước này “chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi kịch bản có thể xảy ra tại Gaza”.

Ông Gallant gọi động thái của Hamas là “sự vi phạm hoàn toàn lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin”.

Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó thông báo đang “nâng cao mức độ sẵn sàng tại miền nam Israel, hoãn nghỉ phép của binh sĩ chiến đấu” và tăng cường lực lượng để “chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau".

Một quan chức Israel ngày 10-2 nói với CNN rằng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đang tham vấn với các lãnh đạo an ninh. Cuộc họp của nội các chính trị-an ninh, ban đầu dự kiến diễn ra lúc 7 giờ tối 11-2 (giờ địa phương), đã được đẩy lên vào buổi sáng do các tuyên bố của Hamas.