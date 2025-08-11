Hàng trăm bị hại tham dự phiên tòa vụ công ty tài chính Vietnam Capital lừa đảo

Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng xét vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital (Công ty tài chính Vietnam Capital), do Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cầm đầu.
(PLO)- Công an đã xác định được 288 bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan công ty tài chính Vietnam Capital, với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng.
Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng xét vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital (Công ty tài chính Vietnam Capital), do Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cầm đầu.