Gần 300 bị hại ngồi kín tòa vụ Công ty tài chính Vietnam Capital lừa đảo 11/08/2025 10:27

(PLO)- Công an đã xác định được 288 bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty tài chính Vietnam Capital, với tổng số tiền gần 140 tỉ đồng.

Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng xét vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital (Công ty tài chính Vietnam Capital), do Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cầm đầu.

Vỏ bọc dịch vụ cầm đồ

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ một người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư PMW.

Linh và Thái tại phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm nên đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital.

Vì quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước cấp phép mới được kinh doanh nhận tiền gửi tiết kiệm nên Linh đăng ký kinh doanh dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Linh bổ nhiệm Thái giữ chức vụ làm giám đốc và Linh giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.

Tuy công ty có đăng ký tăng vốn điều lệ nhưng từ khi thành lập cho đến khi bị điều tra thì Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản. Tài sản công ty hình thành từ tiền do huy động của khách hàng.

Hàng trăm bị hại có mặt tham gia phiên xét xử. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Quá trình hoạt động, công ty mở nhiều chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng gồm năm phòng giao dịch và một chi nhánh công ty.

Từ tháng 3-2016, Linh bắt đầu tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch rồi trực tiếp tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên tiến hành tư vấn nhận tiền gửi. Các sản phẩm nhận tiền gửi tiết kiệm do Linh tự tạo ra.

Các gói tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng, 12 tháng đến 24 tháng với lãi suất giao động từ 5,4% đến 18%/năm. Ngoài ra, Linh là người trực tiếp thiết kế mẫu Giấy chứng nhận tiết kiệm và quản lý phôi cũng như ký cấp giấy khi có giao dịch.

Tháng 11-2017, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc và giao quản lý các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và tỉnh Quảng Nam. Riêng Linh quản lý trực tiếp phòng giao dịch Sông Hàn.

Lừa cả nhân viên

Nhằm làm khách hàng tin tưởng nên Thái, Linh đã đưa thông tin gian dối cho nhân viên để tư vấn, giới thiệu với khách hàng về việc Công ty Tài chính VietNam Capital là một công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế. Công ty này nằm trong danh sách 100 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi khách hàng được mua bảo hiểm theo quy định. Công ty sẽ chi trả đầy đủ gốc và lãi cho khách hàng, cam kết về mức lãi suất luôn cao hơn ngân hàng.

Nhiều người tham gia tố tụng đến tham dự, trình bày ý kiến. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm công ty cấp cho khách hàng, Linh cho in các nội dung “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín”, “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”.

Các nhân viên đã tư vấn, giới thiệu các nội dung được Linh và Thái hướng dẫn đến khách hàng, lôi kéo khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho Công ty Tài chính VietNam Capital.

Qua thu giữ tài liệu, dữ liệu của Công ty Tài chính VietNam Capital, xác định tại thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý vụ án có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty.

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp lấy lời khai, ủy thác điều tra lấy lời khai, ra thông báo tìm người bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả đã xác minh, làm việc được với 288 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỉ đồng.

Trong đó có 10 trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú; sáu trường hợp đã được tất toán, nhận lại tiền; hai trường hợp không hợp tác, không có yêu cầu; hai trường hợp không có thông tin cư trú.

Qua sao kê dữ liệu tài khoản ngân hàng xác định Thái sử dụng tài khoản Ngân hàng Quốc tế số 522525252 để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Lực lượng công an được huy động thêm để bảo vệ phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau khi cân đối cho các hoạt động công ty, số tiền còn lại Thái đã chuyển khoản vào các tài khoản số 004042789668, 0945500001 của Linh mở tại ngân hàng Sacombank.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Thái nhận tiền huy động của khách hàng là 39,1 tỉ đồng, chi lãi cho khách hàng là 11,8 tỉ đồng. Số tiền còn lại Thái rút tiền mặt đưa cho Linh.

Đối với các khoản tiền nhận từ Thái, Linh sử dụng gửi tiết kiệm tại ngân hàng, chi trả lãi, gốc cho khách hàng đến hạn tất toán, trả tiền lương, thưởng, thuê mặt bằng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và ngày 12-8...