Hiện trạng hòn Vọng Phu sau dự án đầu tư 17 tỉ đồng ở Thanh Hóa
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Nhiều người dân và du khách bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng sau quá trình gia cố, hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa không còn giữ được màu đá rêu phong tự nhiên vốn là hình ảnh quen thuộc của di tích suốt nhiều năm qua.
Mặt trước, mặt sau Hòn Vọng Phu có sự khác biệt về màu sắc, đường vân và kết cấu bề mặt khiến hình dáng hòn Vọng Phu không còn giữ được vẻ nguyên bản, làm dấy lên những băn khoăn của người dân và du khách về tính hài hòa cảnh quan và yếu tố thẩm mỹ của di tích.
Ngày 17-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin báo chí và dư luận phản ánh liên quan đến di tích hòn Vọng Phu.
Văn bản chỉ đạo nêu rõ những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đã quan tâm, tìm hiểu và phản ánh nhiều ý kiến xoay quanh Dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối chiếu các thông tin phản ánh với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó kịp thời làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức cho báo chí và dư luận, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định pháp luật.