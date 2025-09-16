KBank hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 8% của Việt Nam với giải pháp tài chính số 16/09/2025 18:48

(PLO)- Ngân hàng KBank tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 thông qua các giải pháp tài chính số và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam phát triển nhanh chóng, KBank hướng đến việc đồng hành tích cực cùng quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế này.

Việt Nam đang trên đường chuyển đổi sang nền kinh tế số toàn diện, với hơn 5,5 tỷ giao dịch thanh toán điện tử trong quý đầu năm 2025, đồng thời thị trường thương mại điện tử tăng trưởng 15%. Đây là cơ hội quan trọng để KBank triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo, phục vụ khách hàng trên mọi phân khúc và địa bàn.

Ông Chatuporn Boozaya-Angool, Tổng Giám đốc KBank chi nhánh TP.HCM, cho biết: “KBank sẽ tận dụng hơn 80 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong việc tạo ra những đổi mới đẳng cấp thế giới và vinh dự được Forbes công bố là một trong những ngân hàng tốt nhất thế giới năm nay.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận, an toàn và đáp ứng nhu cầu của người dân và nhóm khách hàng doanh nghiệp, bao gồm thẻ tín dụng KBank Cashback Plus và ứng dụng ngân hàng di động K PLUS, giúp nâng cao tiện ích thanh toán trong xã hội không tiền mặt.

Đồng thời, KBank còn phát triển các giải pháp số toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một trong những lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, cũng như các dịch vụ kết nối mạng lưới khu vực cho các doanh nghiệp lớn. Tất cả thể hiện cam kết của KBank trong việc trở thành đối tác sáng tạo đổi mới tài chính”.

KBank tin tưởng các giải pháp đổi mới sáng tạo của mình sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế số Việt Nam phát triển, giúp doanh nghiệp và cá nhân vững bước trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.