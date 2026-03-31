Khám phá rừng ngập mặn Bàu Cá Cái giữa lòng Dung Quất

Xã hội

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Rừng ngập mặn bàu Cá Cái, tỉnh Quảng Ngãi có 60 ha trồng đước và 50 ha trồng cây cóc trắng.

Giữa nhịp phát triển sôi động của Khu kinh tế Dung Quất, đầm Bàu Cá Cái, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, hiện lên như một khoảng lặng xanh, nơi hệ sinh thái rừng ngập mặn vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.
Rộng khoảng 200 ha, vùng đầm được bao bọc bởi núi và đồi cát, tạo nên không gian tách biệt với bên ngoài. Nổi bật nhất là rừng cóc trắng phát triển dày đặc, với những bộ rễ chằng chịt vươn trên mặt nước – đặc trưng của hệ sinh thái ngập mặn ven biển.
Từng hàng cây đước được trồng thẳng tắp, tạo khung cảnh đẹp mắt trong đầm Bàu Cá Cái.
Quần thể cây cóc trắng già tạo không gian xanh mát cho đầm nước mặn Bàu Cá Cái.
Từ khi được phục hồi, rừng ngập mặn Bàu Cá Cái thu hút nhiều loài chim về làm tổ.
Khung cảnh xanh mát, bình yên bên trong đầm Bàu Cá Cái.
Từ bến nước nhỏ, ông Phạm Tuấn (45 tuổi) đưa du khách bắt đầu hành trình khám phá bằng chiếc thuyền gỗ. Không động cơ, không ồn ào, con thuyền lướt đi chậm rãi theo từng nhịp chèo, đưa mọi người đi sâu vào vùng lõi của rừng.
“Khách giờ thích kiểu đi chậm, yên tĩnh để cảm nhận thiên nhiên”, ông Tuấn nói.
Len lỏi giữa hai hàng cây xanh mướt, không gian dần khép lại bởi sắc xanh và sự tĩnh lặng. Tiếng mái chèo, tiếng gió và chim rừng tạo nên một nhịp điệu riêng, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.
Sau khoảng nửa giờ, nhiều du khách không giấu được sự bất ngờ. Không ít người ví nơi đây như “miền Tây thu nhỏ” giữa miền Trung bởi khung cảnh sông nước và trải nghiệm đi thuyền đặc trưng.
“Không nghĩ Quảng Ngãi lại có một nơi vừa mát, vừa yên bình như vậy”, một du khách chia sẻ.
Khung cảnh nên thơ, xanh mát tựa một miền Tây thu nhỏ giữa lòng Khu kinh tế Dung Quất.
Ít ai biết, để có được màu xanh hôm nay, từ năm 2014, địa phương đã triển khai trồng hàng triệu cây cóc trắng để phục hồi rừng ven biển. Sau hơn 10 năm, khu vực này không chỉ hồi sinh hệ sinh thái mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Từ một vùng đầm hoang sơ, Bàu Cá Cái đang dần trở thành điểm đến trải nghiệm thiên nhiên, nơi con người vừa khai thác giá trị du lịch, vừa gìn giữ lá phổi xanh giữa vùng công nghiệp ven biển.
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#bàu cá cái #dung quất #quảng ngãi #khu kinh tế dung quất

Đọc thêm