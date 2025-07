Khởi tố kẻ phục sẵn ở nhà vệ sinh, kề dao cướp tiền nữ gia chủ 12/07/2025 10:47

(PLO)- Kẻ cướp phục sẵn ở nhà vệ sinh, đeo khẩu trang, kề dao cướp tiền nữ gia chủ ở TP Đà Nẵng bị công an khởi tố, bắt giam.

Sáng 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can đối với Trần Tấn An (29 tuổi, ngụ khu phố 9, xã Thăng Bình) về tội cướp tài sản.

Bị can An bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra, các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trần Tấn An phục sẳn ở nhà vệ sinh, kề dao cướp tiền nữ gia chủ lúc rạng sáng. Ảnh: CA

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 3-7, bà NTTh (42 tuổi, khu phố 9, xã Thăng Bình) trình báo, khi đi vệ sinh thì bị một nam thanh niên đeo khẩu trang che mặt, kề dao vào cổ đe dọa, yêu cầu đưa tài sản.

Bị uy hiếp, bà Th đã đưa cho kẻ cướp túi xách bên trong có khoảng 12 triệu đồng. Sau đó, kẻ cướp tiếp tục uy hiếp, yêu cầu bà Th mở cửa rồi cầm theo số tiền trên bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an xã Thăng Bình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết đối tượng.

Công an xác định An là người đã thực hiện hành vi cướp nói trên nên nhanh chóng bắt giữ và nghi phạm đã cúi đầu nhận tội.