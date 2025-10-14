Khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình -'Shark Bình' và 9 người khác 14/10/2025 16:30

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Video: Khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình -'Shark Bình' và 9 người khác.

Theo thông tin ban đầu, các quyết định tố tụng được thực hiện ngày 10-10.

Cùng với ông Bình, chín người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh nêu trên. Động thái này diễn ra sau khoảng tám ngày kể từ khi lực lượng công an nhiều lần xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở của Công ty NextTech.