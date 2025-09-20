Liverpool có chiến thắng thứ 5 liên tiếp 20/09/2025 20:53

(PLO)- Thi đấu rất hay ở hiệp 1, Liverpool có chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Premier League khi đánh bại Everton trên sân nhà Anfield ở vòng 5.

Bước vào trận đấu ở vòng 5 Premier League, Liverpool tổ chức tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, với sức mạnh vượt trội không quá khó để The Kop đẩy Everton về phần sân nhà. Đội khách Everton phòng ngự tập trung nên tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng công Liverpool.

Phút thứ 10, Mohamed Salah có đường chuyền thuận lợi để Gravenberch thoát xuống thông minh để dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Pickford, tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool.

Có bàn thắng dẫn trước, Liverpool thi đấu thoải mái hơn, Mohamed Salah có pha cứa lòng kỹ thuật ở phút 16, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau bàn thua, Everton đẩy cao đội hình tấn công nhưng trước hàng thủ chơi tập trung và chắc chắn của Liverpool, Everton không thể tìm đến được khung thành của Alisson.

Liverpool có chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Premier League. Ảnh: EPL

Everton miệt mài tấn công nhưng không có bàn thắng, Liverpool tổ chức phản công nhanh và có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 29, Gravenberch tiếp tục để lại ấn tượng khi chọc khe thông minh để Ekitike băng lên dứt điểm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho Liverpool.

Niềm cảm hứng của Everton chính là Jack Grealish nhưng trong một ngày anh thi đấu mờ nhạt vì không có nhiều bóng để triển khai, Everton gần như không tìm ra được khoảng trống hướng đến khung thành của Alisson.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool tiếp tục triển khai tấn công và chiếm hoàn toàn kiểm soát bóng. Phút 56, Gakpo có đường chuyền vừa tầm để Salah thực hiện pha cứa lòng quen thuộc, tiếc là bóng đi quá nhẹ nên chưa thể đánh bại thủ thành Pickford.

Sau tình huống nguy hiểm mà Liverpool tạo ra, Everton đáp trả ngay lập tức, phút 58, Ndiaye nhả bóng lại vừa tầm để Gueye để tiền vệ Everton tung cú sút uy lực, hạ gục thủ thành Alisson, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Có bàn thắng rút ngắn tỷ số, tinh thần của Everton được lên cao, liên tiếp các pha tấn công nhanh bên cánh trái hướng đến Jack Grealish, sức ép của Everton tạo ra rất lớn.

Liverpool duy trì thế độc tôn trên bảng xếp hạng Premier League với phong độ rất cao. Ảnh: EPL

Những phút cuối hiệp 2, Liverpool lùi sâu phòng ngự để chờ đợi cơ hội phản công. Everton tận dụng thời cơ rất tốt để tấn công nhưng sức mạnh của hàng thủ The Kop đã ngăn cản các nỗ lực của đoàn quân HLV David Moyes.

Kết thúc trận đấu, Liverpool giành chiến thắng với tỷ số 2-1, The Kop tiếp tục duy trì mạch trận bất bại lên con số 5 và đứng đầu trên bảng xếp hạng Premier League với thành tích toàn thắng cùng 15 điểm tuyệt đối.