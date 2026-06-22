Luật sư 11: Thương hiệu luật đi lên từ cộng đồng 22/06/2026 16:42

(PLO)- Tại TP.HCM, Công ty Luật TNHH Luật sư 11 đang chọn một hướng đi riêng: xây dựng thương hiệu luật từ việc giúp người dân tiếp cận pháp luật dễ hơn, nhanh hơn và gần gũi hơn.

Mỗi ngày, Luật sư 11 duy trì xuất bản khoảng 10 đến 15 bài viết pháp luật trên internet, phát triển video ngắn và nội dung chia sẻ pháp luật trên nhiều nền tảng số. Nội dung được xây dựng theo hướng dễ hiểu, gắn với các vấn đề đời sống như nhà đất, thừa kế, hôn nhân gia đình, hình sự, hợp đồng, lao động và doanh nghiệp.

Từ các kênh này, người dân có thể kết nối với Luật sư 11 qua hotline để được tư vấn. Theo số liệu công ty cung cấp, mỗi năm đơn vị hỗ trợ hơn 10.000 lượt tư vấn miễn phí qua điện thoại; có thời điểm số cuộc gọi đạt 60 đến 100 cuộc trong một ngày. Văn phòng cũng tiếp nhận khoảng 800 đến 1.000 trường hợp tư vấn trực tiếp miễn phí mỗi năm.

Một điểm nhấn cộng đồng của Luật sư 11 là chương trình dành 11 suất hỗ trợ pháp lý miễn phí mỗi năm cho người yếu thế, trẻ em, phụ nữ, người lao động nghèo và những trường hợp không đủ điều kiện thuê luật sư. Với vụ việc phù hợp, công ty có thể hỗ trợ nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo văn bản, đại diện làm việc và tham gia bảo vệ quyền lợi.

Đằng sau hướng đi đó là mô hình phát triển ba lớp. Lớp đầu tiên là tư duy điều hành sắc bén của Luật sư Nguyễn Thành Huân, người sáng lập và dẫn dắt công ty. Lớp thứ hai là đội ngũ cố vấn cao cấp gồm các thẩm phán, kiểm sát viên về hưu và chuyên gia pháp lý nhiều kinh nghiệm. Lớp thứ ba là sức trẻ của hơn 30 luật sư, chuyên viên và cộng sự, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ và tranh tụng tại tòa.

Hiện nay, Luật sư 11 tiếp tục đầu tư ứng dụng AI vào hoạt động pháp lý, nhằm xử lý hồ sơ nhanh hơn, phục vụ nhiều người hơn và đưa pháp luật đến gần cộng đồng hơn bằng công nghệ.