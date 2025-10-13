Máy bay không người lái, kỳ lân Fintech MoMo... 'lên sàn' tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Sáng 13-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị.
Để chào mừng Đại hội, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM"; giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.
Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút đại biểu với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine tích hợp IoT.
Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves, VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới, nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.
Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục, robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, cộng đồng doanh nghiệp.
Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone (máy bay không người lái) hiện đại, trong khi kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm. Triển lãm còn giới thiệu các thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy.
Điểm nhấn của triển lãm công nghệ là nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm.
Một số hình ảnh sản phẩm được trưng bày tại triển lãm:
Phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ
Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực. Trong đó, kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025.
TP.HCM liên tục ghi danh ở những vị trí cao, đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.
Sở KH&CN cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30 - 40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm gồm tạo cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; tập trung công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; về quản trị số và nguồn nhân lực số.
Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.