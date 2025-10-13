Máy bay không người lái, kỳ lân Fintech MoMo... 'lên sàn' tại triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM 13/10/2025 12:25

(PLO)- Để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Sở KH&CN phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM".

Sáng 13-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị.

Để chào mừng Đại hội, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM"; giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng tại triển lãm khoa học công nghệ sáng 13-10. Ảnh: THUẬN VĂN

Thiết bị công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực y tế. Ảnh: THUẬN VĂN

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP.HCM thông minh và hiện đại.

Các gian hàng kiểm tra nội dung thuyết minh sản phẩm công nghệ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực môi trường, Net Zero. Ảnh: THUẬN VĂN

Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút đại biểu với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine tích hợp IoT.

Các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh. Ảnh: BTC

Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves, VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới, nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.

Các thiết bị công nghệ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm. Ảnh: BTC

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục, robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, cộng đồng doanh nghiệp.

Một sản phẩm về nông nghiệp thông minh. Ảnh: BTC

Đặc biệt, gian hàng CT Group trình diễn drone (máy bay không người lái) hiện đại, trong khi kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, tạo điểm nhấn nổi bật cho triển lãm. Triển lãm còn giới thiệu các thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ, chữa cháy.

Gian hàng CT Group trình diễn drone - máy bay không người lái hiện đại. Ảnh: THUẬN VĂN

Robot hỗ trợ cứu hỏa được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của triển lãm công nghệ là nhiều sản phẩm robot tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm.

Một số hình ảnh sản phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Thiết bị hỗ trợ công tác PCCC. Ảnh: THUẬN VĂN

Hệ thống phần cứng hợp nhất cho robot hình người. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại biểu, khách tham quan tương tác với robot. Ảnh: THUẬN VĂN

Các gian hàng trưng bày đa dạng về sản phẩm công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN