MIK Group: Nam tiến với hệ tiêu chuẩn đã được kiểm chứng 01/04/2026 09:00

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố pháp lý, tiến độ, chất lượng và năng lực phát triển dự án.

Nam tiến với định hướng phát triển hiệu quả

Mang theo kinh nghiệm tích lũy từ thị trường phía Bắc cùng hệ tiêu chuẩn sản phẩm đã được kiểm chứng bởi hàng chục ngàn khách hàng, MIK Group đang tăng cường hoạt động tại khu vực phía Nam với định hướng nhất quán, mở rộng quy mô gắn với tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng phát triển.

Tại sự kiện MIK Partnership Summit 2026, MIK Group nhấn mạnh thị trường phía Nam là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Theo đó, doanh nghiệp triển khai các dự án trên nền tảng tiêu chuẩn đã định hình, từ quy hoạch, thiết kế đến thi công. Cách tiếp cận này cho phép MIK Group duy trì sự nhất quán về tiêu chuẩn trong suốt quá trình mở rộng, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo đặc thù từng khu vực và nhu cầu thực tế của thị trường.

Chiến lược Nam tiến được đặt trong kế hoạch phát triển quy mô lớn của MIK Group với danh mục hàng chục dự án trọng điểm trên quỹ đất khoảng 1.400 ha, cung cấp hơn 180.000 sản phẩm ra thị trường trong các năm tới.

Tại phía Nam, MIK Group dự kiến triển khai các dự án theo nhiều quy mô, từ tổ hợp căn hộ cao tầng đến các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ. Với sản phẩm căn hộ cao tầng, giai đoạn này, doanh nghiệp tập trung đưa các dòng sản phẩm đã được nâng cấp vào thị trường miền Nam. Trong đó, dòng sản phẩm mang thương hiệu Imperia (I Series) tiếp tục được phát triển theo hướng tối ưu công năng và trải nghiệm sống. Đặc biệt, lần đầu tiên, MIK Group sẽ giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm nhà ở thế hệ mới - K Series với thiết kế hiện đại và tinh gọn. Việc phát triển đa dạng các dòng sản phẩm theo từng nhóm nhu cầu cho thấy chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp này theo hướng phân hóa rõ ràng, thay vì một mô hình phát triển đồng loạt.

Các dự án do MIK Group phát triển luôn đảm bảo tính “Hiệu quả - Bền vững - Đáng sống”.

Theo kế hoạch, năm 2026, MIK Group dự kiến triển khai các dự án theo nhiều quy mô, từ tổ hợp căn hộ cao tầng đến các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tại TP Thủ Đức, Cần Giờ (TP.HCM) và Hậu Nghĩa (Tây Ninh)… Đây đều là những khu vực đang hưởng lợi từ hạ tầng giao thông và xu hướng giãn dân ra các đô thị vệ tinh. Bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp cũng đã khởi công dự án nhà ở xã hội Green Nestera tại Tây Ninh, đáp ứng nhu cầu của đa số người lao động trên đia bàn.

Song song với việc mở rộng quy mô, MIK Group tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế trong các khâu từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành. Cách làm này giúp doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi giá trị, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì đồng đều khi mở rộng sang các thị trường mới.

Nền tảng từ những thị trường đã được kiểm chứng

Trước khi mở rộng vào phía Nam, MIK Group đã có hơn một thập kỷ phát triển tại các thị trường ở Hà Nội và Phú Quốc, từng bước xây dựng hệ tiêu chuẩn sản phẩm rõ nét.

Ở mảng căn hộ, doanh nghiệp phát triển hệ sản phẩm theo nhiều dòng khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ phân khúc hạng sang đến nhu cầu ở thực. Trong đó, dòng sản phẩm biểu tượng M Series đã được định hình qua các dự án như The Matrix One, The Matrix One Premium và gần đây là The Magnolia. Các dự án này hướng tới phân khúc hạng sang, đề cao không gian sống riêng tư và hệ tiện ích chọn lọc.

Song song, dòng Imperia (I Series) được phát triển theo hướng linh hoạt hơn. Nổi bật là Imperia Signature Cổ Loa - phiên bản nâng cấp với tiêu chuẩn cao hơn về thiết kế và tiện ích. Các dự án như Imperia Smart City hay The Parkland tại Imperia Ocean Park hướng tới nhu cầu sống hiện đại, tiện nghi và tối ưu công năng. Trước đó, Imperia Garden và Imperia Sky Garden cũng ghi nhận mức hấp thụ tốt, hình thành cộng đồng cư dân ổn định nhờ quy hoạch đồng bộ.

Ở mảng nghỉ dưỡng, MIK Group tạo dấu ấn tại Phú Quốc với các tổ hợp như Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Sol by Meliá Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay, góp phần thay đổi diện mạo du lịch nghỉ dưỡng tại đây.

Sau Hà Nội và Phú Quốc, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hiện diện tại Hạ Long (Quảng Ninh), Bắc Ninh, Hải Phòng, từng bước hoàn thiện mạng lưới phát triển trên phạm vi toàn quốc.

Chính nền tảng đã được kiểm chứng này là tiền đề để MIK Group bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn và định hướng rõ ràng hơn, trong đó thị trường phía Nam được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng.