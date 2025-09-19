MIK Group lọt Top 'Không gian trưng bày tiêu biểu' tại Triển lãm Thành tựu đất nước 19/09/2025 15:49

(PLO)- Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước đã khép lại vào tối 15-9, sau hành trình 19 ngày tôn vinh những dấu ấn phát triển của dân tộc. Trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia này, Tập đoàn BĐS MIK Group vinh dự được Chính phủ trao bằng khen “Không gian trưng bày tiêu biểu”, trở thành đại diện nổi bật của khối kinh tế tư nhân đóng góp vào thành công của Triển lãm.

MIK Group vinh dự nhận giải thưởng Không gian trưng bày tiêu biểu tại triển lãm.

Là một trong top những doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp lớn cho sự thành công của Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước, MIK Group mong muốn quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

Tại phân khu “Khởi nghiệp kiến quốc”, gian trưng bày gần 200m² của MIK Group được thiết kế như một hành trình khám phá, tái hiện hơn một thập kỷ phát triển qua những dấu mốc nổi bật. Gian trưng bày kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu 360°, tương tác không chạm lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm mang đến trải nghiệm mới mẻ, sống động cho khách tham quan. Bên cạnh đó, các khu vực check-in sáng tạo theo concept yêu nước giúp công chúng kết nối gần gũi hơn với câu chuyện thương hiệu. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hài hòa, khẳng định vị thế MIK Group và lan tỏa thông điệp về cộng đồng sống hiện đại, gắn kết và bền vững.

Nhờ cách thể hiện khác biệt này, gian trưng bày của MIK Group đã trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Công chúng không chỉ chiêm ngưỡng các công trình mà còn cảm nhận rõ nét về tầm nhìn, giá trị và sứ mệnh mà MIK Group theo đuổi: kiến tạo cộng đồng sống hiện đại, gắn kết và bền vững – đồng điệu với tinh thần của Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước.

Gian trưng bày MIK Group trở thành điểm đến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Sự hiện diện của MIK Group tại Triển lãm không chỉ là một dấu ấn thương hiệu mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển chung của dân tộc. Hơn một thập kỷ qua, MIK Group đã bền bỉ kiến tạo các dự án nhà ở, thương mại và nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần vào tiến trình đô thị hóa bền vững và nâng cao chuẩn sống tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, đồng thời lan tỏa những giá trị dài hạn cho xã hội.

Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước, diễn ra từ cuối tháng 8 đến ngày 15-9, quy tụ hơn 230 không gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ xây dựng và phát triển của dân tộc, mà còn là nơi khẳng định vai trò của toàn xã hội, trong đó có khối doanh nghiệp, vào hành trình đổi mới và hội nhập. Trong bức tranh ấy, dấu ấn của MIK Group chính là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần đồng hành, khát vọng kiến tạo và cam kết gắn bó bền chặt với sự thịnh vượng của Việt Nam.