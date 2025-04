MU - Man City: Kịch bản thảm bại 06/04/2025 11:10

(PLO)- Tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford ở vòng 31 Premier League, MU đối diện với kịch bản thảm bại vì phong độ đang xuống thấp trầm trọng.

Ở vòng 30 Premier League vừa qua, sau thời gian nghỉ nhường cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia, MU quay trở lại trận tái đấu với Nottingham, Quỷ đỏ để thua với tỷ số 0-1, người ghi bàn lại là người cũ Elanga, tài năng trẻ từng chơi bùng nổ ở Old Trafford.

Thua Nottingham, vị trí của MU vẫn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, phong độ của đoàn quân HLV Amorim đang rất tệ. Từng đặt mục tiêu cho top 4 sau thời HLV Erik Ten Hag, giờ đây MU chính thức khép lại mùa giải 2024/25 thất bại hoàn toàn.

Lối chơi của MU đang rất dễ bị các đối thủ bắt bài, với việc ưa thích chuyển đổi trạng thái nhanh nếu gặp những đối thủ pressing tầm cao thì rất khó cho Quỷ đỏ thực hiện ý đồ. Chưa kể MU thường xuyên trông chờ vào các đường phất bóng của Bruno Fernandes, nếu phong tỏa được tiền vệ người Bồ Đào Nha thì gần như tuyến giữa MU mất hoàn toàn.

Vắng Haaland, Marmoush trở thành tiền đạo cắm của Man City ở những vòng đấu tiếp theo. Ảnh: Getty

Giống như trận đấu với Nottingham, đối thủ đã chủ động áp sát, hạn chế các pha phất bóng của Bruno Fernandes, kết quả khu vực giữa sân thuộc về Nottingham. Nhìn chung, MU cần thêm một tiền vệ có thể sáng tạo lối chơi, niềm hi vọng đang được đặt lên vai Mason Mount, cầu thủ vừa trở lại sau thời gian dài nghỉ chấn thương.

Ở vòng 31 này, MU sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà Old Trafford, trận đại chiến này mang nhiều ý nghĩa khi MU muốn khẳng định lại sức mạnh sau cú sẩy chân trước Nottingham, trong khi đó Man City đang quyết tâm cho tấm vé lọt vào top 4.

Trên thực tế, Man City đang rất rộng cửa cho tấm vé dự Champions League mùa sau, dù phía sau là Aston Villa, Newcastle hay Chelsea đang bám rất sát. Với chất lượng đội hình đồng đều ở các tuyến phần nào giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tự tin cho việc cạnh tranh.

Dù có nhiều sự lựa chọn nhưng hàng công Man City vẫn để lại nhiều nổi lo cho CĐV. Ảnh: Gety

Vấn đề của Man City ở mùa giải này chính là phong độ, từ khi vắng Rodri, Man City tụt dốc thảm hại, lần lượt bị loại khỏi các giải đấu quan trọng, nơi mà The Citizens từng thống trị. Sau 30 vòng đấu, Man City chỉ thắng 15 trận, hòa 6 và thua 9, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Chelsea 1 điểm.

Trong chuyến hành quân làm khách trên sân Old Trafford đêm nay, Man City chịu tổn thất ở hàng công khi Erling Haaland chưa thể ra sân do chấn thương. Vắng tiền đạo người Na Uy sức mạnh của The Citizens sẽ bị giảm đi đáng kể, dù hàng công vẫn còn Doku, Grealish hay Phil Foden.

MU đang thi đấu bết bát, đối mặt kịch bản thảm bại trước Man City ngay trên sân nhà. Ảnh: Getty

Xét về thành tích đối đầu thì hai đội đang khá cân bằng nhau, nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì Man City thắng 2 hòa 1 và thua 2. Trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau trên sân Etihad, MU giành chiến thắng với tỷ số 2-1, còn trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford hai đội hòa nhau với tỷ số hòa 1-1.

Thông tin lực lượng, MU vắng Heaven, Mainoo, Diallo và Lisandro Martinez do chấn thương. Man City cũng không có sự phục vụ của Akanji, Haaland, Ake, Stones và Rodri. Trận đấu giữa MU và Man City sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 6/4.