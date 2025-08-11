Nam A Bank huy động 130 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, hướng tới phát triển bền vững 11/08/2025 09:01

Với khoản huy động mới này, tổng giá trị hợp tác giữa hai bên đạt 60 triệu USD, đồng thời đưa tổng vốn mà Nam A Bank huy động từ các định chế tài chính quốc tế gần vượt mốc 130 triệu USD trong nửa đầu năm 2025.

Dòng vốn lần này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Nam A Bank trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Chính phủ, thông qua việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nhóm đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc kinh tế quốc gia.

Trong 6 tháng năm 2025, Nam A Bank đã huy động thành công khoảng 130 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế.

Tầm nhìn phát triển hài hòa giữa kinh tế - môi trường – xã hội mà Nam A Bank đã và đang kiên trì theo đuổi được cụ thể hóa qua loạt chương trình tài trợ tín dụng xanh, năng lượng tái tạo, bình đẳng giới, giảm phát thải khí nhà kính… Những chương trình này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính mà còn thể hiện cam kết sâu sắc của ngân hàng với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Với nền tảng quản trị minh bạch theo chuẩn IFRS, năng lực quản trị rủi ro đạt chuẩn Basel III và việc triển khai Hệ thống quản lý môi trường – xã hội (ESMS) theo thông lệ quốc tế, Nam A Bank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một ngân hàng xanh, chuẩn mực, minh bạch kiểu mẫu trong khối tư nhân tại Việt Nam, đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng quốc tế trong mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, lấy doanh nghiệp tư nhân – đặc biệt là SME – làm trung tâm của sự chuyển mình.