Nepal: Nữ cựu Chánh tòa tối cao 72 tuổi trở thành thủ tướng lâm thời 13/09/2025 06:02

(PLO)- Cựu Chánh án Toà Tối cao Nepal - bà Sushila Karki đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời, được giao trọng trách tổ chức bầu cử trong vòng 6 tháng.

Tổng thống Nepal Ramchandra Paudel hôm 12-9 đã chính thức bổ nhiệm cựu Chánh án Toà tối cao Sushila Karki 72 tuổi làm thủ tướng lâm thời của nước này, theo hãng tin Reuters.

Cùng ngày, bà Karki đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ dưới sự chủ trì của ông Paudel và được phát trực tiếp trên truyền hình. Bà Karki không phát biểu sau lễ tuyên thệ.

Ngay trong tối 12-9, Thủ tướng lâm thời Karki đã đề nghị giải tán Hạ viện Nepal và được Tổng thống Paudel chấp thuận. Quyết định có hiệu lực từ 11 giờ đêm 12-9 (tức 0 giờ 15 phút sáng 13-9, theo giờ Việt Nam), theo tờ SetoPati (Nepal).

Bà Karki sẽ sớm thành lập một hội đồng bộ trưởng mới trong cuối tuần này.

Bà Sushila Karki (ngoài cùng bên phải) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal trong buổi lễ tối 12-9, dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel (thứ 2 từ phải sang). ẢNH: SETOPATI

Ông Paudel giao nhiệm vụ cho nội các mới của bà Karki tổ chức bầu cử trong 6 tháng, đã ấn định ngày bỏ phiếu là ngày 5-3-2026.

Anh Dheeraj Joshi, 25 tuổi – một lãnh đạo phong trào biểu tình tham gia đối thoại với Quân đội và Tổng thống Nepal – cho biết anh tin rằng việc bổ nhiệm bà Karki sẽ đưa đất nước “chuyển từ giai đoạn hủy diệt sang giai đoạn xây dựng”.

Ngay trong đêm 12-9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố hoan nghênh diễn biến mới ở Nepal, cho biết New Delhi “hy vọng” rằng sự thay đổi này sẽ “giúp thúc đẩy hoà bình và ổn định”.

“Là một nước láng giềng gần gũi, một quốc gia dân chủ và là đối tác phát triển lâu dài, Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nepal vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân và đất nước chúng ta” - Bộ Ngoại giao Ấn Độ viết trong thông cáo đêm 12-9.

Trước đó, biểu tình đã bùng phát trên quy mô lớn tại Nepal từ ngày 8-9. Người biểu tình, đa phần là người trẻ thuộc Thế hệ Z (Gen Z), xuống đường phản đối việc chính phủ chặn nhiều mạng xã hội với lý do không đăng ký tại Nepal theo quy định mới.

Lệnh cấm này đã góp phần đẩy cao sự bất mãn kéo dài trong xã hội Nepal về nạn tham nhũng và khoảng cách giàu nghèo.



Biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo loạn, khiến 51 người chết và hơn 1.300 người bị thương.

Bạo lực chỉ lắng xuống sau khi ông K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức Thủ tướng Nepal hôm 9-9.

Bà Karki là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức Chánh án Toà Tối cao Nepal. Bà nhận được sự ủng hộ của lực lượng biểu tình trẻ tuổi vì thể hiện quan điểm trung lập, phi đảng phái và mạnh tay chống tham nhũng.