Ngắm bộ sưu tập tạo hình rồng, kỳ lân có 'thần thái' y như thật của thầy giáo trẻ ở TP.HCM 17/08/2025 14:43

(PLO)- Đầu báo tuyết, hồ ly chín đuôi, kỳ lân hay rồng, phượng… vốn hiện hữu trong văn hóa, truyện cổ tích và phim ảnh, nay được chàng trai Nguyễn Hải Âu (34 tuổi, TP.HCM) tái hiện bằng nghệ thuật tạo hình sinh vật độc đáo.

Trong văn phòng nhỏ hơn 20m2 ở phường Đức Nhuận, Nguyễn Hải Âu thường ngồi hàng giờ trước chiếc bàn gỗ, quanh anh là mớ dụng cụ điêu khắc, tạo hình. Từ khối hình khối vô tri làm bằng vật liệu đất sét, anh kiên nhẫn gọt giũa từng đường nét, dán từng mảng lông thành những linh thú trong phim, truyện cổ tích.

Nguyễn Hải Âu vốn theo học ngành thiết kế nội thất, từng có nhiều năm làm việc trong môi trường văn phòng. Đến năm 2017, anh quyết định rẽ hướng, dành toàn bộ thời gian cho nghệ thuật tạo hình sinh vật. Từ những tác phẩm đầu tiên, được sự ủng hộ của nhiều người, anh nhận ra đây không chỉ là niềm đam mê với nghệ thuật mà còn tiềm năng phát triển.

Hiện tại, ngoài sáng tác, anh còn đảm nhận vai trò giảng viên thỉnh giảng bộ môn Điêu khắc nhân vật tại trường Đại học Văn Lang.

Ngay chính giữa không gian làm việc, chiếc đầu báo tuyết với ánh mắt lạnh lùng khiến người đối diện có cảm giác như sắp cử động. Đó là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Hải Âu lấy ý tưởng từ nhân vật Tai Lung trong bộ phim hoạt hình Kungfu Panda.

Tác phẩm đầu báo tuyết với khung xương được dựng từ dây thép, định hình tỉ lệ rồi phủ dần lớp đất sét, tạo khối cơ mặt, gân và từng nếp nhăn quanh khóe mắt. Lớp lông nhân tạo đắp theo từng khối tự nhiên với sắc độ trắng, xám khác nhau để tạo cảm giác chân thật.

“Tác phẩm báo tuyết chỉ dừng lại ở phần đầu vì mình muốn nhấn mạnh vào thần thái của con vật - chỉ riêng gương mặt đã thể hiện gần như trọn vẹn tinh thần của một con báo" - Âu lý giải.

Anh cho biết điều khó nhất là làm cho tác phẩm không chỉ giống thật mà còn toát lên cái thần của nhân vật. Anh có thể dành hàng giờ chỉnh từng chi tiết nhỏ trên gương mặt chúng để khi nhìn vào, người xem cảm nhận được sức sống và uy quyền của chúng.

Ngoài báo tuyết , anh còn thực hiện hồ ly chín đuôi dựa trên giai thoại dân gian phương Đông, kỳ lân lấy cảm hứng từ bộ phim Phong Thần, cùng nhiều tạo hình rồng, phượng vốn chỉ thấy trong tranh vẽ hoặc tiểu thuyết cổ điển.

Mỗi tác phẩm đều trải qua hàng chục công đoạn, từ dựng khung, tạo khối, xử lý bề mặt cho đến hoàn thiện chi tiết.

Âu thường bắt đầu bằng việc phác thảo, nghiên cứu nhân vật, sau đó chuyển sang phần tạo hình bằng đất sét, phủ lông, gắn mắt hay thêm những chi tiết phụ như mắt, vuốt. Mỗi tác phẩm có thể mất từ vài tuần đến hàng tháng.

Anh sử dụng các cây tol nhỏ để điêu khắc lên bề mặt đất sét. "Tôi chú trọng việc tập trung miêu tả từng chi tiết nhỏ một cách tỉ mỉ để người xem cảm thấy chúng như sắp cử động hay cất tiếng gầm gừ" - anh nói.

Sự kỳ công ấy khiến nhiều người bất ngờ khi biết anh không hề học nghề điêu khắc, chỉ dựa vào niềm say mê và mày mò trên mạng. “Mỗi lần hoàn thành, tôi lại thấy như mình vừa đưa một sinh vật từ trí tưởng tượng bước ra đời thật. Đó là cảm giác khó tả”- Âu chia sẻ.

Ngoài việc dành thời gian để sáng tác tạo hình sinh vật, hiện Nguyễn Hải Âu còn mở nhiều lớp hướng dẫn tạo hình sinh vật ngay tại nhà cho những người yêu thích bộ môn này.

Học viên của anh đa phần là bạn trẻ mê mỹ thuật, muốn tự tay tạo nên những linh thú, rồng phượng hay nhân vật tưởng tượng. Với sự hướng dẫn của mình Âu hy vọng lan tỏa niềm đam mê, đồng thời tạo nên một cộng đồng cùng chung chí hướng.

Các tác phẩm tạo hình sinh vật của Âu không chỉ dừng ở giá trị nghệ thuật mà còn có tính ứng dụng cao. Nhiều mô hình được dùng trong trang trí nội thất, tạo điểm nhấn cho không gian trưng bày, quán cà phê hay studio sáng tạo. Bên cạnh đó, chúng còn có thể trở thành mô hình tham khảo cho các dự án phim, sân khấu hoặc game.

Một số sản phẩm tạo hình sinh vật của Nguyễn Hải Âu:

Tác phẩm chim phượng hoàng ngũ sắc và rồng Châu Á.

Một chú rồng Châu Á sắc xanh ngọc bích với bộ lông được điêu khắc chi tiết.

Cửu vĩ hồ ly phổ biến trong thần thoại.

Các sản phẩm đầu rồng.

Tượng chim sẻ.

Cô gái hồ ly, mô phỏng một nhân vật trong phim.