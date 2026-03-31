Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm về lãi suất 31/03/2026 14:03

Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN khu vực, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, nhằm giữ ổn định thị trường tiền tệ.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/2026 về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2026, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng minh bạch lãi suất, kiểm soát chặt thị trường và định hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, thực hiện trần lãi suất tiền gửi theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lãi suất.

Một lần nữa, NHNN tiếp tục yêu cầu minh bạch hóa thông tin lãi suất. Các ngân hàng phải công bố đầy đủ trên website về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, cũng như lãi suất của các chương trình, gói tín dụng. Đây được xem là giải pháp nhằm giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Song song đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu cân đối hợp lý giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường. Hướng dòng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hoạt động.

Ở cấp địa phương, NHNN khu vực có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì ổn định lãi suất, đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất huy động và cho vay. Cơ quan này cũng sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Thống đốc NHNN đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Về phía cơ quan điều hành, NHNN khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất trên thị trường, đặc biệt là việc công bố lãi suất của các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của NHNN liên quan đến lãi suất tiền gửi và cho vay.