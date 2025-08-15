Nghệ An có nhiều chính sách ưu đãi, đón nhà đầu tư Hồng Kông 15/08/2025 16:05

(PLO)- Tỉnh Nghệ An có nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt như thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ hàng hóa xuất hoặc nhập vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò... để chào đón nhà đầu tư Hồng Kông.

Chiều 15-8, tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Hồng Kông”. Đây là sự kiện nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và các lĩnh vực khác.

Hội nghị có sự tham gia của 14 doanh nghiệp, nhà đầu tư Hồng Kông có mong muốn tìm hiểu về việc đầu tư phát triển tại tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nghệ An thực hiện 5 sẵn sàng

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, chính sách thu hút đầu tư của địa phương với các nhà đầu tư Hồng Kông.

Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược của khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2024, trước khi sáp nhập các tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 9,01%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành. Đặc biệt, trong ba năm liên tiếp Nghệ An nằm trong nhóm 10/63 tỉnh, thành thu hút vốn FDI lớn nhất nước.

Đến nay, Nghệ An đã thu hút 156 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỉ USD. Trong đó có 30 dự án của Hồng Kông với tổng đăng ký đầu tư 2 tỉ USD. Các dự án này đã tạo việc làm cho khoảng gần 25.000 lao động.

Ông Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương có nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt để đón nhà đầu tư Hồng Kông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Vinh bày tỏ mong muốn thu hút được nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ những lĩnh vực mà Hồng Kông có thế mạnh, tỉnh Nghệ An có sự ưu tiên cao.

Cụ thể như về công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo và lắp ráp, dệt may; đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đô thị thông minh, y tế, giáo dục hiện đại.

Địa phương còn tập trung thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam với 5 khu công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha, được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện “5 sẵn sàng” để phục vụ nhà đầu tư. Đó là sẵn sàng về quy hoạch; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư.

Ngoài các ưu đãi chung, tỉnh Nghệ An có nhiều chính sách ưu đãi nhà đầu tư đặc biệt như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ hàng hóa xuất hoặc nhập vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò. Kinh nghiệm, công nghệ và khả năng kết nối toàn cầu của Hồng Kông chính là những điều mà chúng tôi trân trọng và mong muốn được hợp tác. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An. Ông Phùng Thanh Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Điểm đến phù hợp với nhà đầu tư Hồng Kông

Ông Michael Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, khẳng định việc tăng cường hợp tác với Nghệ An không chỉ là mong muốn mà còn đáp ứng đúng nhu cầu mở rộng, đa dạng hóa thị trường của cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông.

Theo ông Michael Lin, tỉnh Nghệ An với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và tiềm năng phát triển phong phú là điểm đến phù hợp để doanh nghiệp Hồng Kông tìm kiếm cơ hội mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Michael Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Với tiềm lực như vậy, tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông và Nghệ An sẽ không chỉ mang lại những giá trị kinh tế thiết thực, mà còn mở ra những hướng đi mới, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai bên”- ông Michael Lin gửi gắm.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, thông tin trong những năm qua, hợp tác đầu tư – thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông đạt nhiều kết quả tích cực.

“Hiện phần lớn dự án Hồng Kông tập trung ở phía Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung vẫn còn nhiều tiềm năng”- bà Phương nói.

Theo bà Phương, Nghệ An với diện tích lớn, dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào và trình độ ngày càng được nâng cao, là yếu tố nền tảng quan trọng để phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Phương tin tưởng các đối tác Hồng Kông sẽ vô cùng ấn tượng và bất ngờ trước những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư – hợp tác phát triển mà Nghệ An đang nắm giữ.

“Với sự đồng hành của chính quyền tỉnh và sự hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, trong đó có Bộ Ngoại giao, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Hồng Kông chọn Nghệ An làm điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng đầu tư tại Việt Nam” - bà Phương gửi gắm.