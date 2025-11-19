Nghẹt thở giây phút cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Lâm Đồng 19/11/2025 23:04

(PLO)- Tối 19-11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại hẻm Tây Hồ 2, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến một bé gái 8 tuổi bị đất đá vùi lấp.

Video: Nghẹt thở giây phút cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút, mưa lớn kéo dài khiến một khối đất đá khổng lồ từ ta luy dương phía sau nhà bất ngờ đổ ập xuống, làm sập phần tường phía sau và bịt kín lối ra. Thời điểm này, nhiều người trong nhà kịp thoát thân, riêng bé gái mắc kẹt trong buồng vệ sinh, nơi toàn bộ cửa ra bị đất đá chèn kín.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt, triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, địa hình dốc và nguy cơ sạt lở tiếp.