Người dân vỡ oà hò reo khi các khối diễu binh đi qua
THANH TÚ - PHAN OANH
(PLO)- Đúng 7 giờ 45 phút sáng 2-9, các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực đường Tràng Thi - Tràng Tiền. Hai bên đường, người dân vỡ oà cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân quân tự vệ.
Khối nữ Quân nhạc đi trong vòng tay nhân dân.
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân và khối chiến sĩ Đặc công đi trong vòng tay nhân dân.
Khối nữ sĩ quan Quân y diễu binh trên đường Tràng Tiền.