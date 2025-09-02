Người dân vỡ oà hò reo khi các khối diễu binh đi qua 02/09/2025 10:47

(PLO)- Đúng 7 giờ 45 phút sáng 2-9, các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực đường Tràng Thi - Tràng Tiền. Hai bên đường, người dân vỡ oà cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.