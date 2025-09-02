Người dân vỡ oà hò reo khi các khối diễu binh đi qua

THANH TÚ - PHAN OANH

(PLO)- Đúng 7 giờ 45 phút sáng 2-9, các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực đường Tràng Thi - Tràng Tiền. Hai bên đường, người dân vỡ oà cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.

Khối Hồng kỳ là khối đầu tiên đi qua khu vực đường Tràng Thi - Tràng Tiền.
z6968339283716_fd87bbdd50c21be3f598a3fd831a91fb.jpg
Người dân hò reo khi khối Hồng kỳ đi qua.
z6968339276143_54bca7d2dfe3231ac7be1eb5abb33501.jpg
z6968339109259_e3e2ec33d20af3790ba544ca7e3c92aa.jpg
z6968339124848_54f506116cb18fdeeb789733d202f5cf.jpg
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân quân tự vệ.
z6968339278084_02888a4b74b97283dfd58a0cbb31a14a.jpg
z6968339279018_4292cee00111dbec675068ad38db4163.jpg
z6968339128757_87acb1afa81e1637761824998ab2e9c2.jpg
Khối nữ Quân nhạc đi trong vòng tay nhân dân.
z6968339143838_53c2aa01cd026797cc2bf45edd0691f0.jpg
z6968386363852_f4c5ecf6510a6ed2ed11bbcb67369aa8.jpg
z6968339150799_f2bb2fe28e52e7210f5218b95ead8337.jpg
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân và khối chiến sĩ Đặc công đi trong vòng tay nhân dân.
z6968339255745_d57ce6ff7bff980c83c5f33c49d038e9.jpg
z6968339144166_48729b4d1229fb507e59f1b209b53734.jpg
Khối nữ sĩ quan Quân y diễu binh trên đường Tràng Tiền.
z6968339162741_89482fcc15f5cb166b25b8a55f6ca3db.jpg
z6968339251466_27a2b58c25128f3374d64f202c7937e6.jpg
z6968410649616_ec352382a55235669ede5e104703e1d1.jpg
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam.
z6968339238245_6d04f182b49fad7ee8837c8afd78331e.jpg
z6968339217540_6d453246d52539f05bc819918080d2a0.jpg
z6968339226142_0ea16be8e352d3c8137e7ab64a363597.jpg
Khối Sĩ quan thông tin.
z6968443416121_8786923a02cb8e1f075c8452c2d4f3f8.jpg
z6968337801023_20b024723e522829858178f64cf96e0f.jpg
z6968337806255_fe492509d060562d38f2e9aff0b6ed28.jpg
Khối diễu binh quân đội Trung Quốc đi trên đường Tràng Tiền.
z6968337810737_e55727d29dd338b509b8c4d39e73ba94.jpg
z6968337808717_01c76e18f0ab0a143ffaefdd9faca176.jpg
z6968337813157_c54d0910b651dd7faadb5538adb2e585.jpg
Khối Quân nhân Nga đi trên đường Tràng Tiền.
z6968337822287_518f1ec7f7d4d8f822be4e71daeb5c78.jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào.
z6968337838491_ecab77ff05d8a6a84310fa8bce91a4b3.jpg
Khối Quân đội Campuchia.
z6968339217659_fdcb7dbaf3fb8a8a7b0bd62cfa232019.jpg
z6968339183399_68f50f1f9bd9cf594a168417294e57d6.jpg
z6968443432246_e86b4a32b4f04e3b99763f79af153c5f.jpg
Khối nữ Du kích miền Nam, khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam và khối nam Dân quân tự vệ bước đi trong vòng tay nhân dân.
