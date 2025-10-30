Người dân vùng lũ Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau trận lũ dữ 30/10/2025 18:16

(PLO)- Lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, người dân ở Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế.

Ngày 30-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ trên các sông đã giảm dần. Tại các điểm xảy ra ngập úng, nước lũ cũng đang rút. Người dân, chính quyền các địa phương đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Video: Người dân Quảng Ngãi chật vật dọn bùn non sau lũ lớn.

Tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nước lũ rút để lại hàng đống bùn non, đặc quánh, trơn trợt.

Nước lên rất nhanh, rút rất chậm

Đang dùng bơm nước xịt rửa, đẩy lớp bùn non dày ra khỏi nhà, ông Bùi Tấn Thanh kể lại, trận lũ này dù không cao hơn một số năm trước đây nhưng nguy hiểm hơn vì nước lên rất nhanh. Chỉ trong vòng vài giờ, nước đã lên cao, không thể dọn tài sản đưa lên cao được nữa.

Ông chỉ kịp đưa đàn bò, một số tài sản giá trị, hai cụ già sống trong nhà, trẻ em và một số người dân lân cận được đưa lên gác lửng trú ẩn.

Từ nhà chính, phòng khách, phòng ngủ… đều tràn lan bùn non. Bà Hạnh cho biết, lũ ở đây thì không phải chuyện lạ, tuy nhiên bà chưa thấy trận lũ nào nước lên nhanh như vậy.

Cách đó không xa, bà Phan Thị Hạnh cũng đang cùng một số người trong gia đình chật vật dọn nhà sau trận lũ lớn. Nước lũ dâng cao đến nửa nhà khiến nhiều tải sản trong nhà bị hư hỏng.

Ở cổng nhà, rác thải, cây cối bị nước lũ rút để lại thành đống lớn. Vừa dọn bùn, chồng bà Hạnh phải chật vật dùng cào kéo số rác thải ra khỏi cổng.

“Nước lên rất nhanh nhưng rút lại rất chậm. Nước lên nhanh làm chúng tôi không kịp xoay trở kê cao tài sản, chỉ kịp đưa cụ bà đi lánh nạn”, bà Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Trữ (thôn Tân Phước) mắt đỏ hoe vì nhiều tài sản, nông sản trong nhà bị nước lũ làm hư hỏng. Thậm chí, nước lớn còn khiến căn nhà bà đổ sập một phần. Nước xiết cũng khiến móng nhà của bà bị khoét sâu nhiều mét, đường kính khoảng 1 mét.

“Ông chồng ở nhà dọn nhà tránh lũ mà dọn không kịp vì mưa lớn và nước lên nhanh. Thành ra nhiều đồ đạc trong nhà bị chìm trong nước lụt”, bà Trữ nghẹn ngào.

Huy động bộ đội dọn trường học, trạm y tế

Tại xã Bình Minh, mưa lũ khiến 70% số hộ dân trên địa bàn bị ngập nước. Qua thống kê nhanh, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ước khoảng 57,52 tỉ đồng.

Video: Bộ đội hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Quảng Ngãi.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho hay, ngay sau khi lũ rút đi, UBND xã đã chỉ đạo cho các lực lượng như Công an, Quân sự, đội xung kích, tổ xung kích phòng chống thiên tai và người dân tham gia khắc phục ngay hậu quả lũ lụt.

Địa phương cũng phối hợp với cảnh sát cơ động Công an tỉnh, bộ đội Trung đoàn 93, Trung đoàn Bộ binh 887 khắc phục tại các công trình trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887 và cán bộ xã tổ chức lau dọn phần mộ các liệt sĩ tại đây.

Một số người dùng cuốc, xẻng kéo dọn bùn non, số khác dùng nước dọn rửa…

Tất bật dọn dẹp lại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh vào chiều 30-10.

Ghi nhận tại trường tiểu học Bình Minh, hơn 50 chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 887 cũng được huy động để tổ chức làm sạch trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học. Trong ngày 30-10, đoàn đã dọn dẹp hoàn tất nhiều trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn xã Bình Minh, sẵn sàng đưa vào phục vụ trở lại.

Tính đến 12 giờ ngày 30-10, cơ bản khắc phục xong một số điểm như trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông chính yếu. Hiện các lực lượng đang khẩn trương khắc phục các điểm công cộng, các nhà ở của người yếu thế.