Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 29 đến sáng 30-10, mưa đã giảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và hiện đang rút chậm.
Nước rút chậm
Theo báo cáo mới nhất, nước lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng đang rút chậm, hiện trên mức báo động 2.
Tại sông Trà Bồng, nước dâng cao vượt đỉnh lũ năm 1999 và 2009, áp sát cầu Châu Ổ ở lý trình km1036+261 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn lúc 13 giờ ngày 29-10. Sau đó, mực nước duy trì ở mức cao đến chiều tối cùng ngày.
Lúc 20 giờ ngày 29-10, nước lũ trên sông Trà Bồng đạt đỉnh và rút chậm. Tại trạm Châu Ổ trên sông Trà Bồng, lúc 1 giờ ngày 30-10, mực nước 4,27 m, dưới mức báo động 3 là 0,23 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ rào chắn ở hai bên cầu để người dân được lưu thông về nhà.
Trên sông Trà Khúc, nước lũ cũng đang rút. Đến 1 giờ sáng 30-10, mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,93 m, dưới mức báo động là 3 0,56 m.
Trên sông Vệ tại trạm sông Vệ, mực nước ở mức 4,55 m, trên báo động 3 0,05m.
Ôm cha chạy lũ
Tại phường Trương Quang Trọng, nhiều đường như Trần Văn Trà, Ân Phú bị nước sông Trà Khúc tràn vào nhấn chìm; có nơi nước sâu đến gần 2 m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.
Đang tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân sơ tán, chị Trịnh Thị Cẩm Ly (ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng) nói đồ đạc đã được kê lên cao, nếu nước lên hơn 1,5 m thì bỏ nhà chạy người trước.
Cách đó không xa, ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường trong nhà. Lũ lên, những người con của ông nhanh chóng đưa ông ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nhà người thân ở tạm.
Theo nhiều người dân, nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã tràn vào đường, nhà khiến họ không kịp trở tay. “Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn”- một người dân nói.
Tại xã Phước Giang - nơi đang có hơn 1.000 nhà dân bị ngập trong biển nước, cô lập hoàn toàn, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân. Trong đêm, các lực lượng dân quân, thanh niên đã dùng thuyền, xuồng sơ tán người, đặc biệt là người già, yếu, trẻ em đến nơi an toàn.
Hiện chính quyền địa phương đã chốt chặn các đường bị ngập nặng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ngăn người dân qua lại.
Tương tự, tại xã Sơn Hà lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà, một số nơi ngập đến 3 m. Nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm do không kịp trở tay, di dời.
Túc trực xuyên đêm
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, giao thông chịu nhiều ảnh hưởng, trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân phòng dầm mình chốt chặn, điều tiết giao thông qua vùng ngập.
Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết dù đã tháo dỡ rào chắn nhưng đoạn km1029 vẫn ngập nước sâu.
“Chúng tôi duy trì các tổ công tác, túc trực xuyên đêm để hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để người dân và các phương tiện chủ quan đi vào vùng nguy hiểm”- Thượng tá Giang nói.
Tại điểm chốt chặn ở hai đầu cầu Trà Khúc 1, lực lượng công an, dân phòng, dân quân vẫn túc trực xuyên đêm, đảm bảo không để người dân qua cầu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện người dân tham gia giao thông buộc phải di chuyển qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 1.