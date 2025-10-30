Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang rút 30/10/2025 09:36

(PLO)- Nước lũ trên các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Bồng… đang rút nhưng tại một số sông vẫn còn ở mức báo động 3.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 29 đến sáng 30-10, mưa đã giảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh và hiện đang rút chậm.

Nước rút chậm

Theo báo cáo mới nhất, nước lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng đang rút chậm, hiện trên mức báo động 2.

Lũ trên sông Trà Khúc đã rút chậm.

Tại sông Trà Bồng, nước dâng cao vượt đỉnh lũ năm 1999 và 2009, áp sát cầu Châu Ổ ở lý trình km1036+261 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn lúc 13 giờ ngày 29-10. Sau đó, mực nước duy trì ở mức cao đến chiều tối cùng ngày.

Lúc 20 giờ ngày 29-10, nước lũ trên sông Trà Bồng đạt đỉnh và rút chậm. Tại trạm Châu Ổ trên sông Trà Bồng, lúc 1 giờ ngày 30-10, mực nước 4,27 m, dưới mức báo động 3 là 0,23 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ rào chắn ở hai bên cầu để người dân được lưu thông về nhà.

Chốt chặn cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc đã được tháo dở nhưng các lực lượng chức năng vẫn duy trì túc trực.

Trên sông Trà Khúc, nước lũ cũng đang rút. Đến 1 giờ sáng 30-10, mực nước trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,93 m, dưới mức báo động là 3 0,56 m.

Trong đêm, nước sông Trà Khúc rút chậm. Đến 1 giờ ngày 30-10, mực nước đã xuống dưới báo động 3.

Trên sông Vệ tại trạm sông Vệ, mực nước ở mức 4,55 m, trên báo động 3 0,05m.

Ôm cha chạy lũ

Tại phường Trương Quang Trọng, nhiều đường như Trần Văn Trà, Ân Phú bị nước sông Trà Khúc tràn vào nhấn chìm; có nơi nước sâu đến gần 2 m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Người dân phường Trương Quang Trọng di chuyển bằng thuyền qua các khu vực ngập sâu.

Đang tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân sơ tán, chị Trịnh Thị Cẩm Ly (ngụ tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng) nói đồ đạc đã được kê lên cao, nếu nước lên hơn 1,5 m thì bỏ nhà chạy người trước.

Chị Trịnh Thị Cẩm Ly nói nếu nước lũ ở khu vực chị lên trên 1,5 m thì "bỏ của chạy lấy người".

Cách đó không xa, ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường trong nhà. Lũ lên, những người con của ông nhanh chóng đưa ông ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nhà người thân ở tạm.

Ông Lê Văn Công (ngồi sau xe máy) bị tai biến, liệt giường được đưa đi tránh lũ lớn.

Theo nhiều người dân, nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã tràn vào đường, nhà khiến họ không kịp trở tay. “Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn”- một người dân nói.

Tại xã Phước Giang - nơi đang có hơn 1.000 nhà dân bị ngập trong biển nước, cô lập hoàn toàn, chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người dân. Trong đêm, các lực lượng dân quân, thanh niên đã dùng thuyền, xuồng sơ tán người, đặc biệt là người già, yếu, trẻ em đến nơi an toàn.

Hiện chính quyền địa phương đã chốt chặn các đường bị ngập nặng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ngăn người dân qua lại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập.

Tương tự, tại xã Sơn Hà lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà, một số nơi ngập đến 3 m. Nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm do không kịp trở tay, di dời.