Hơn 5.200 căn nhà bị ngập, Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo 29/10/2025 21:43

Chiều 29-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, thiệt hại trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp nhiều nhu yếu phẩm, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập nặng, .

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 27 đến 29-10, các địa phương ở tỉnh này đã tổ chức sơ tán 977 hộ với 3.662 người khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, lũ quét đến nơi an toàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.200 căn nhà bị ngập, 80 tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, xảy ra ở hầu hết các xã vùng núi. Bước đầu, mưa lũ một căn nhà sập hoàn toàn, 27 căn nhà hư hỏng...

Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi ở Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng về tài sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng xem xét hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B và 50.000 viên Aquatabs để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất hỗ trợ 200 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Nước ngập sâu, người dân chỉ có thể dùng ghe để đưa người và tài sản khỏi vùng bị ngập.

Trong ngày 29-10, mực nước ở các sông tại Quảng Ngãi lên nhanh. Mực nước lúc 17 giờ trên các sông như sau:

Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 5,06 m, trên mức báo động 3 là 0,56 m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,87 m, trên mức báo động 3 là 1,37 m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ 4,81 m, trên mức báo động 3 là 0,31 m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 4,52 m, ở mức báo động 2. Đến 17 giờ chiều nay, mực nước trên các sông đã đạt đỉnh.