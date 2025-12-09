Người Huế mong nối lại cây cầu bị lũ cuốn

(PLO)- Nhiều người dân mong ngóng cây cầu phao bị lũ cuốn sớm được khắc phục để được đi lại thuận tiện hơn mỗi ngày.
Hơn một thập kỷ trước, khúc sông Tả Trạch (nhánh thượng nguồn sông Hương) này từng là nỗi ám ảnh với những chuyến đò ngang chòng chành, hiểm trở. Năm 2013, cây cầu phao thành hình, xóa cảnh "lụy đò" và trở thành nhịp nối quan trọng cho đôi bờ.
Dù phải trả phí 5.000 đồng mỗi lượt, nhưng hàng ngàn người dân vẫn đều đặn qua lại mỗi ngày. Họ xem đây là lựa chọn tối ưu trong lúc mòn mỏi đợi chờ một cây cầu bê tông vững chãi.
Đề xuất xây cầu kiên cố
UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, vừa có văn bản gửi UBND TP Huế và Sở Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng cầu giao thông kiên cố qua sông Tả Trạch.
Đề xuất này xuất phát từ việc cầu phao dân sinh tại tổ dân phố La Khê Trẹm (hoạt động từ năm 2013) đã bị nước cuốn trôi và hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Theo UBND phường Kim Long, việc sửa chữa lại cầu phao chỉ mang tính tạm thời, không đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
Vị trí cầu mới được đề xuất nằm cách cầu phao hiện trạng khoảng 500 m về phía thượng lưu.