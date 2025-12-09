Người Huế mong nối lại cây cầu bị lũ cuốn 09/12/2025 11:06

(PLO)- Nhiều người dân mong ngóng cây cầu phao bị lũ cuốn sớm được khắc phục để được đi lại thuận tiện hơn mỗi ngày.

Hơn một thập kỷ trước, khúc sông Tả Trạch (nhánh thượng nguồn sông Hương) này từng là nỗi ám ảnh với những chuyến đò ngang chòng chành, hiểm trở. Năm 2013, cây cầu phao thành hình, xóa cảnh "lụy đò" và trở thành nhịp nối quan trọng cho đôi bờ.

Dù phải trả phí 5.000 đồng mỗi lượt, nhưng hàng ngàn người dân vẫn đều đặn qua lại mỗi ngày. Họ xem đây là lựa chọn tối ưu trong lúc mòn mỏi đợi chờ một cây cầu bê tông vững chãi.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2013, cây cầu hình thành nhờ số vốn góp ban đầu khoảng 3 tỉ đồng của sáu người dân. Cây cầu được xây dựng theo hình thức BCC (là hình thức hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư để thực hiện dự án xây cầu, phân chia lợi nhuận/sản phẩm).

Trận lũ lớn vào cuối tháng 10-2025 với dòng nước chảy xiết đã đánh gãy cây cầu thành nhiều đoạn, cuốn trôi về phía hạ du cách vị trí ban đầu chừng 2 km.

Sau lũ, các bộ phận của chiếc cầu mới được lai dắt về lại vị trí cũ để tiến hành sửa chữa, phục hồi.

Nhóm thợ đang khẩn trương đo đạc, gia cố và làm lại những phần cầu đã bị hư hỏng nặng hoặc bị lũ cuốn trôi.

Ông Võ Đức Hải (56 tuổi), một trong những cổ đông luôn túc trực chỉ đạo tại hiện trường. Ông cho hay, đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm vận hành, cây cầu gặp sự cố nghiêm trọng đến vậy.

Trong thời gian khắc phục sự cố, cuộc sống của hàng ngàn người dân khu vực La Khê Trẹm bị đảo lộn. Đặc biệt, hành trình đến trường của giáo viên và học sinh sang phường Thủy Xuân trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Khi cầu phao tê liệt, người dân buộc phải đi đường vòng qua cầu Tuần (tuyến tránh TP Huế). Cung đường này không chỉ xa hơn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do mật độ xe tải, xe container dày đặc.

Để duy trì hoạt động và thu hồi vốn, mức phí qua cầu là 5.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, đơn vị quản lý vẫn duy trì chính sách miễn phí hoàn toàn cho giáo viên và học sinh đi xe đạp.

Ông Hải chia sẻ, hiện mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt người qua lại. Dù lượng khách đã giảm 40% so với trước đây do hạ tầng đường bộ phát triển, cây cầu vẫn là lối đi tắt tối ưu đối với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Năm (58 tuổi, phường Kim Long) cho biết, dù có thể chọn đường khác không tốn phí, nhưng hàng ngàn người vẫn chấp nhận bỏ ra 5.000 đồng để đi qua cầu phao vì sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, về lâu dài, mong mỏi lớn nhất của người dân nơi đây vẫn là một cây cầu bê tông cốt thép vững chãi bắc qua sông Tả Trạch để an tâm đi lại mùa mưa lũ.