Người mua vàng cần chuẩn bị cho những kịch bản sắp tới 13/10/2025 14:08

​(PLO)- Giá vàng thế giới đã lập đỉnh mới, tuy nhiên các chuyên gia đưa ra cảnh báo người mua vàng về nguy cơ điều chỉnh mạnh.

Giá vàng thế giới hôm nay (13-10) chạm mức 4.056 USD/ounce, tương đương 130 triệu đồng/lượng.

​Theo giới phân tích, các động lực đã thúc đẩy giá vàng tăng lên mốc 4.000 USD bao gồm bất ổn địa chính trị và kinh tế, lạm phát dai dẳng, lo ngại suy thoái, nợ chính phủ Mỹ tăng vọt và sự suy giảm niềm tin vào đồng USD.

​Trên thực tế, những áp lực này đang có xu hướng gia tăng về cường độ. Trong bối cảnh đó, đà tăng của vàng được dự báo có thể chưa dừng lại.

​Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng đã đổ dòng vốn khổng lồ vào kim loại quý này với đà tăng kỷ lục 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỉ USD.

​Tuy nhiên, không thể bỏ qua biên độ tăng trưởng rất lớn của vàng. Kim loại này đã tăng hơn 50% trong năm nay. Dù tiềm năng dài hạn của vàng vẫn mạnh mẽ, việc chốt lời một phần không bao giờ là thừa.

​Một số nhà phân tích cảnh báo, điểm khác biệt của đợt tăng giá này so với những lần trước là nhu cầu đầu tư tăng đột biến chỉ trong thời gian rất ngắn.

​Sau một đợt tăng giá mạnh, vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh 10%, có khả năng kéo giá trở lại mốc 3.600 USD. Thực tế, thị trường vàng đã từng chứng kiến những đợt giảm giá nhanh tương tự.

​Theo Gold Price, giá vàng tăng đang tạo ra mức tăng trưởng mạnh mẽ trong giá trị đầu tư của người mua. Cụ thể, người mua và nắm giữ vàng trong một tháng qua đang lãi 337 USD/ounce, tương đương 10,8 triệu đồng/lượng.

​Trong khi đó, người mua và nắm giữ vàng trong sáu tháng qua đang lãi 807 USD/ounce, tương đương 25,8 triệu đồng/lượng.