Nhật Bản ra mắt đồng stablecoin, quan chức nói 'có thể thay thế tiền gửi" 27/10/2025 16:27

(PLO)-Nhật đã chính thức ra mắt đồng stablecoin được neo bằng Yên Nhật.

Nhật Bản đã công bố stablecoin neo bằng Yên đầu tiên trên thế giới, một đồng Yên kỹ thuật số có thể quy đổi hoàn toàn.

Công ty FinTech có trụ sở tại Tokyo là JPYC Inc là đơn vị ra mắt stablecoin Yên Nhật (JPYC).

Nhà phát hành đồng stablecoin này cho biết họ sẽ không tính phí giao dịch mà thay vào đó sẽ tạo ra doanh thu từ tiền lãi kiếm được từ việc nắm giữ (JGB).

Điều khiến đồng JPYC nổi bật so với các đồng tiền cùng khu vực là đồng Yên Nhật có khả năng chuyển đổi tự do và có thể được sử dụng quốc tế.

Cơ chế neo giá của stablecoin Yên Nhật là 1 JPYC đổi được 1 Yên Nhật. Đồng tiền này được hỗ trợ đầy đủ bằng các tài sản thanh khoản cao, bao gồm tiền gửi ngân hàng trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản, nhằm đảm bảo tính chuyển đổi hoàn toàn sang Yên.

Ông Ryozo Himino, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cho biết đồng stablecoin có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong hệ thống thanh toán toàn cầu, thay thế một phần vai trò của tiền gửi ngân hàng".

Ba ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản là Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corp, và Mizuho cũng đang lên kế hoạch hợp tác để cùng phát hành đồng stablecoin neo theo Yên và có thể cả USD. Điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ từ giới tài chính truyền thống, mà được cho là sẽ đẩy nhanh tốc độ phổ biến của stablecoin tại quốc gia Nhật Bản.

Stablecoin (hay còn gọi là đồng tiền ổn định) là một loại tiền mã hóa (cryptocurrency) được thiết kế để có giá trị neo vào một loại tài sản ổn định nào đó, thông thường là một đồng tiền pháp định như USD, hoặc được neo vào hàng hóa như vàng.

Mục đích chính của stablecoin là giải quyết vấn đề biến động giá cực lớn thường thấy ở các loại tiền mã hóa khác như Bitcoin hay Ethereum, từ đó làm cho chúng trở nên hữu ích hơn cho các giao dịch hàng ngày, lưu trữ giá trị, và các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).