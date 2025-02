Nhiệt điện Mông Dương: Sẵn sàng cho sản xuất điện mùa khô và cả năm 2025 21/02/2025 09:50

Mới đây, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi kiểm tra công tác sản xuất điện Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương ngày 19-2-2025.

Đoàn công tác EVN kiểm tra công tác vận hành tại Phòng Điều khiển Trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương báo cáo với Đoàn công tác những kết quả công việc đã và đang triển khai tại đơn vị nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm nay. Tính đến ngày 18-2-2025, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã sản xuất được 777 triệu kWh, đạt 10,8% kế hoạch năm 2025.

Công ty đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác vận hành, tăng cường giám sát, đánh giá tình trạng thiết bị; phối hợp Công ty EPS thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, khắc phục các tồn tại thiết bị ngay từ đầu năm và kể cả trong dịp Tết để ngăn ngừa sự cố. Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao độ tin cậy, hiệu suất tổ máy, giảm suất hao nhiệt.

Đặc biệt, Công ty đã chủ động làm việc với nhà cung cấp, tiếp nhận và dự phòng đủ than nhiên liệu đảm bảo cho sản xuất điện, đồng thời khẳng định rằng nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện khi cần huy động công suất cao liên tục để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện của EVN.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương báo cáo tại buổi làm việc.

Thông số vận hành, tình trạng của các thiết bị quan trọng như lò hơi, tuabin, máy phát điện được theo dõi chặt chẽ, đội ngũ kỹ thuật liên tục kiểm tra, đánh giá, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và phân tích dữ liệu vận hành như hệ thống RMS, Elogbook, RCM,… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, góp phần tăng tính ổn định và đảm bảo an toàn cho các tổ máy. Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục thực hiện đề án đốt than trộn, đầu tư cải tiến, nâng cấp thiết bị… giúp giảm được suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng của nhà máy rất nhiều và công tác quản lý tiêu thụ tro xỉ, bảo vệ môi trường luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận những nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Tổng Công ty Phát điện 3, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư dự phòng để tránh gián đoạn sản xuất, đảm bảo vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố. Đồng thời nâng cao hệ số sẵn sàng, nhằm đáp ứng nhu cầu huy động tối đa trong cao điểm mùa khô.

Ông Ngô Sơn Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao độ khả dụng của các tổ máy để đảm bảo cung ứng điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mùa khô năm 2025 và những năm tiếp theo. Tập đoàn kỳ vọng EVNGENCO3 và Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao độ tin cậy, đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống điện.