Nhiều doanh nghiệp đầu ngành nêu giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số 27/03/2026 19:24

(PLO)- Tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" tổ chức ngày 27-3 tại trụ sở Chính phủ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã nêu một số đề xuất góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Vẫn cần thêm cơ chế đầu tư, cấp phép trong lĩnh vực điện

Cụ thể, với đầu tư phát triển nguồn điện, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cho rằng, nếu tăng trưởng kinh tế hai con số thì tăng trưởng điện chắc chắn cũng phải là hai con số, như vậy thì sức ép đầu tư sẽ rất lớn.

"Với 13.000 MW cộng với hệ thống lưới điện, đầu tư 5 tỉ USD/năm đối với một doanh nghiệp như EVN rất là nặng. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, vào năm 2030 phải có 183.000 MW điện. Hiện nay, chúng ta có 87.600 MW, EVN sẽ đầu tư 13.000 MW, còn 85.000 MW nữa sẽ do các nhà đầu tư khác", ông An nêu và cho rằng vẫn cần có thêm cơ chế chính sách.

Vấn đề nữa được ông An đề cập là việc sử dụng hiệu quả năng lượng cho nền kinh tế nói chung. Đại diện EVN cho rằng không gian để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện vẫn còn rất nhiều. Do đó, ông mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo vấn đề tiết kiệm này, làm thế nào để tiết kiệm trở thành thói quen của từng người dân và từng doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, để hệ thống ngân hàng phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt và hỗ trợ các động lực tăng trưởng, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho rằng cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước theo hướng bền vững, linh hoạt và chủ động. Trong đó, cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực vốn.

Ngoài ra, BIDV đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường, có thể thấp hơn giá gốc của khoản nợ, để giải phóng nguồn lực hiện nay đang bị ách tắc do nợ xấu.

Đồng thời, BIDV kiến nghị thúc đẩy triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Cạnh đó, nghiên cứu cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để khuyến khích mở rộng tín dụng.

Đầu tư nhiều hơn nữa vào hệ thống đường thủy nội địa phía Nam

Bước sang năm 2026, xung đột tại Trung Đông đã làm giá nhiên liệu tăng cao, theo ông Lê Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), nhiên liệu cho tàu biển đã tăng lên tới 2,4 lần, khiến cho rất nhiều hợp đồng vận tải phải xem xét lại yếu tố hiệu quả. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn tiếp tục duy trì trong giai đoạn này, cắt giảm chi phí logistics nhưng vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên hai con số.

Song, đại diện VIMC cho hay, hiện nay vận tải trong nước dựa nhiều vào đường bộ và chi phí vận tải đường bộ sẽ ngày càng tăng cao, do đó, chi phí logistics liên quan cho nền kinh tế sẽ tăng.

Từ đó, VIMC kiến nghị Chính phủ dành nguồn ngân sách lớn hơn vào việc phát triển các hệ thống đường thủy nội địa.

Đặc biệt, với khu vực phía Nam có hệ thống kênh rạch rất chằng chịt và được coi là "mỏ vàng" thiên nhiên cho Việt Nam. Nhưng, theo ông Sơn, việc đầu tư để cải tạo nâng cấp, đảm bảo sự an toàn vận hành chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư cho hệ thống hạ tầng khác.

Vì vậy, ông Sơn mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng tỷ lệ đầu tư cho hệ thống này.