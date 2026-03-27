Doanh nghiệp 'chi mạnh' để tung khuyến mãi 27/03/2026 14:08

(PLO)- Dù giá xăng giảm nhưng giá hàng hóa chưa thể hạ nhiệt ngay, vì thế các doanh nghiệp lớn vẫn nỗ lực duy trì chính sách bình ổn giá và tăng khuyến mãi cho người tiêu dùng.

Ngay trong khuya 26-3, Bộ Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm mạnh cho hầu hết các mặt hàng, nhờ Chính phủ giảm nhiều loại thuế. Việc giá nhiên liệu giảm sâu được kỳ vọng tạo cú hích cho tiêu dùng và sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, mặt bằng giá hàng hóa chưa thể "hạ nhiệt" ngay do độ trễ thị trường và chu kỳ nhập hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì nhiều chính sách hỗ trợ đối tác và người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.

Doanh nghiệp tiếp tục tung khuyến mãi lớn

Theo các hãng công nghệ, mặc dù áp lực từ giá xăng dầu đã giảm bớt nhưng các đơn vị vẫn quyết định dùng ngân sách nội bộ để duy trì các gói hỗ trợ cho đối tác tài xế và đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Trong ngắn hạn, Grab Việt Nam cho biết tiếp tục triển khai chính sách thưởng cho tài xế, từ ngày 25 đến ngày 31-3, tùy theo từng tỉnh, thành phố. Theo đó đối tác tài xế 4 bánh và 2 bánh sử dụng xe xăng có thể lần lượt nhận thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần và lên đến 135.000 đồng/tuần. Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác.

Hãng xe công nghệ tiếp tục hỗ trợ chi phí xăng xe cho tài xế bằng quỹ nội bộ. Ảnh: THU HUYỀN

Grab cũng đẩy mạnh ưu đãi hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện để tiết kiệm chi phí và thúc đẩy giao thông xanh.

Tương tự, hãng Be chủ động hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế toàn quốc đến hết ngày 31-3 với mức gần 900.000 đồng/tháng. Be cũng duy trì các chương trình thi đua hàng tuần tặng voucher xăng, hỗ trợ vay mua hoặc thuê xe với lãi suất thấp và giảm phí trước bạ.

Khối các doanh nghiệp thương mại điện tử cũng tung ra nhiều chương trình hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm và kích cầu hoạt động kinh doanh cho các nhà bán hàng.

Đại diện Lazada thông tin đơn vị đang triển khai khuyến mãi lớn cho nhiều ngành hàng từ tiêu dùng cho tới các mặt hàng quốc tế chính hãng, kéo dài từ ngày 24-3 cho đến hết ngày 27-3.

"Đây cũng là dịp khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm 14 năm hoạt động tại Việt Nam. Trong thời gian này, người dùng sẽ có nhiều ưu đãi hiếm có như mua 1 tặng 1, giảm giá toàn sàn lên tới 14 triệu đồng và hàng loạt ưu đãi lên tới 50% đối với các gian hàng chính hãng trong nước và giảm 30% đối với các gian hàng chính hãng quốc tế như Tmall, Gmarket...", sàn Lazada nói và cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khác.

Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên TMĐT. Ảnh: THU HÀ

Nhìn về trung và dài hạn, đại diện Shopee cho biết, sẽ đẩy mạnh hàng loạt chương trình dài hạn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt kinh doanh trực tuyến bền vững.

Tại TP.HCM, nền tảng này sẽ phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thông qua các phiên livestream hàng tháng quảng bá các thương hiệu và sản phẩm Việt chính hãng với nhiều ưu đãi. Tại Hà Nội, trong năm nay, Shopee sẽ cùng chính quyền mở gian hàng Thủ đô Hà Nội để quảng bá các sản phẩm OCOP, thế mạnh của Hà Nội.

Đồng thời triển khai nhiều lớp đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho bà con nông dân, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chuyển đổi số. Từ đó mở ra cơ hội xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp thông qua chương trình bán hàng toàn cầu của Shopee, tạo ra nguồn doanh thu mới và đa dạng hóa tệp khách hàng tại các thị trường ASEAN.

Siêu thị tiếp tục bình ổn giá hàng hóa

Đối với doanh nghiệp bán lẻ, các hệ thống siêu thị ở TP.HCM tiếp tục duy trì khuyến mãi, dù áp lực chi phí đầu vào đang hiện hữu rõ rệt.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết siêu thị đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng như các chương trình ưu đãi hằng ngày, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, đặc biệt với nhóm hàng thiết yếu.

Tương tự, tại Bách Hóa Xanh, đại diện doanh nghiệp thông tin chuỗi siêu thị đang liên tục triển khai các chương trình mua 1 tặng 1 đối với rau xanh, nhiều loại rau xanh đồng giá 8.000 đồng/bó, cùng nhiều khuyến mãi giảm giá trái cây nội địa và thịt cá tươi sống hàng ngày.

Siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: THU HÀ

Với mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ được 1 đổi 1 nếu người dùng không hài lòng về sản phẩm. Chị Thanh Huyền, người tiêu dùng tại TP.HCM cho biết việc các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ... nỗ lực khuyến mãi phần nào giảm bớt áp lực chi phí cho người tiêu dùng trong bối cảnh hiện nay.