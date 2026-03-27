Thủ tướng: Doanh nghiệp phải tiên phong trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số 27/03/2026 17:18

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước và là nhân tố quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Ngày 27-3, phát biểu kết luận Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Mọi chính sách đều phải hướng tới doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia.

Đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu. Khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế đã có bước tiến mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, từng bước hình thành các tập đoàn mang thương hiệu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Còn khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế khi Việt Nam đã thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Các đại biểu nêu rõ, bên cạnh kết quả quan trọng, nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, nhất là về thể chế, pháp luật; vấn đề pháp lý tồn đọng của một số doanh nghiệp, dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm.

Để doanh nghiệp phát triển, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp để chuyển mạnh mô hình tăng trưởng truyền thống sang tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ cơ chế vận hành doanh nghiệp nhà nước để khu vực này thực sự đóng vai trò mở đường, dẫn dắt trong những lĩnh vực mà tư nhân chưa làm hoặc khó làm, đồng thời trao cơ chế đủ linh hoạt để thực hiện theo nguyên tắc thị trường; hình thành lớp doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thủ tướng khẳng định 2 mục tiêu chiến lược 100 là không thay đổi, do đó, phải tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong nhiều năm.

Doanh nghiệp cũng phải tranh thủ cơ hội để trưởng thành, phát triển, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp.

Quán triệt chỉ đạo thực hiện "4 kiên định" mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Thủ tướng lưu ý 4 nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng mọi nguồn lực cho sự phát triển; nhân dân phải được hưởng thụ.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh, phân tích phương châm: Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển - nhân dân hạnh phúc.

Với vai trò kiến tạo, Thủ tướng nêu rõ nhà nước thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Bao gồm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ được ổn định chính sách. Cùng với, dự báo tình hình liên quan tới doanh nghiệp, trong đó có tình hình cung cầu để doanh nghiệp có thể chủ động xoay xở.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thông thoáng, giảm thủ tục để doanh nghiệp bớt chi phí tuân thủ; kiến tạo về hạ tầng chiến lược để phục vụ doanh nghiệp phát triển; phối hợp ba Nhà trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, doanh nghiệp đồng hành.

Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; xây dựng hệ thống quản trị thông minh, dựa trên chuyển đổi số; bảo đảm huy động và tiếp cận nguồn lực một cách công bằng; giao việc và hỗ trợ doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và gắn kết với doanh nghiệp.

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp

Thủ tướng nhấn mạnh, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Mong muốn doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp tiên phong trong sự phát triển, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia, đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài.

Song song với đó, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại thị trường lao động, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…; tiên phong cùng Nhà nước hoàn thiện chính sách và thể chế, nêu ra các bài toán thực tiễn để Nhà nước có lời giải, phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiên phong trong hợp tác công tư, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài.

Về nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng cho rằng lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực.

Nhấn mạnh tinh thần cầu thị, lắng nghe và thực sự tri ân cộng đồng doanh nghiệp về những đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, Thủ tướng nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, trong những lúc khó khăn, thử thách, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch COVID-19, đóng góp cho Quỹ Vaccine và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc…

Với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ, ngành, cơ quan cơ quan xử lý theo thẩm quyền.