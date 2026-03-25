Doanh nghiệp tung ưu đãi 'khủng' tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 25/03/2026 09:08

(PLO)- Doanh nghiệp du lịch tung loạt tour giảm giá sâu tới 10 triệu đồng tại Ngày hội Du lịch nhằm kích cầu thị trường trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và cao điểm hè 2026.

Hưởng ứng Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành, hàng không đã đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi sâu, làm nóng thị trường du lịch trước thềm kỳ nghỉ lễ 30-4 và cao điểm hè 2026. Không chỉ cạnh tranh về giá, các đơn vị còn đẩy mạnh làm mới sản phẩm, mở rộng liên kết nhằm thu hút du khách và gia tăng trải nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp tung ưu đãi lớn

Ngày hội Du lịch TP.HCM diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 2-4 đến ngày 5-4) tại Công viên 23/9. Hưởng ứng Ngày hội Du lịch lần thứ 22, nhiều doanh nghiệp đã tung ra loạt ưu đãi quy mô lớn.

BenThanh Tourist giới thiệu hàng trăm tour hè với mức giảm đến 5 triệu đồng, tập trung ở các tuyến quốc tế như châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Bắc Á; trong khi thị trường Đông Nam Á và nội địa cũng được điều chỉnh giá theo hướng kích cầu, giúp đa dạng lựa chọn cho du khách ở nhiều phân khúc.

Công ty Lữ hành Saigontourist triển khai nhiều ưu đãi với tour nội địa đồng giá từ 2,479 triệu đồng, giảm đến 1 triệu đồng cho tour lễ 30-4 và ưu đãi nhóm cho sản phẩm du lịch kết hợp thể thao. Ở thị trường quốc tế, mức giảm lên tới 10 triệu đồng/khách, cùng các combo vé máy bay và khách sạn 4-5 sao giá cạnh tranh. Khách mua tour còn được tặng voucher 500.000 đồng và hưởng thêm các khuyến mại độc quyền tại sự kiện.

Doanh nghiệp du lịch triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Du lịch TP.HCM. Trong ảnh là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 21.

Công ty Golden Smile đẩy mạnh khai thác các tuyến Trung Quốc và tour hành hương với mức giá từ 13-30 triệu đồng, đồng thời giữ giá ưu đãi cho khách đăng ký tại ngày hội trước khi thị trường dự báo tăng giá sau tháng 4. Trong khi đó, Tugo áp dụng mức giảm 9,9% cho tour quốc tế và hoàn thêm 5% giá trị thanh toán, đưa ra nhiều sản phẩm cạnh tranh như tour châu Âu 10 ngày từ 58,9 triệu đồng hay tour Đài Loan khoảng 9 triệu đồng.

Cùng với đó, Vietnam Airlines triển khai chương trình giảm giá đến 20% cho các hành trình nội địa và 15% cho đường bay quốc tế, đồng thời phối hợp doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour trọn gói, tăng chuyến và bổ sung tải cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và mùa cao điểm hè.

Không chỉ dừng ở ưu đãi giá, các điểm đến cũng chủ động làm mới sản phẩm để gia tăng sức hút. Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi dự kiến đưa vào khai thác các chương trình trải nghiệm mới như tour đêm “Trăng chiến khu”, vườn thú mini, bắn súng thể thao và hoạt động văn hóa Khmer, đồng thời tặng 200 vé tham quan rừng Sác (Cần Giờ) cho du khách.

Tăng kết nối, thích ứng xu hướng thị trường

Theo đại diện các doanh nghiệp, việc tung ưu đãi lớn đi kèm với điều chỉnh chiến lược thị trường nhằm thích ứng bối cảnh mới.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, nhấn mạnh Ngày hội Du lịch TP.HCM không chỉ là dịp giới thiệu và bán sản phẩm, mà còn là không gian kết nối để các bên cùng kiến tạo những sản phẩm du lịch mới cho thành phố. Theo bà, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, cần thúc đẩy hình thành “hành lang kết nối” giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đối tác và khách hàng nhằm mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch - Truyền thông Golden Smile Corporation cho biết doanh nghiệp đang triển khai nhiều chương trình kích cầu trong và ngoài nước với mức giá ưu đãi nhằm giảm chi phí cho du khách. Trước tác động của tình hình chiến sự tại Trung Đông đến một số tuyến đường dài, doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng khai thác sang các thị trường gần như Trung Quốc, Đông Nam Á và du lịch nội địa.

Theo ông Phương, sự điều chỉnh này không chỉ giúp duy trì nguồn khách ổn định mà còn phù hợp với xu hướng ưu tiên an toàn và chi phí hợp lý của du khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Giám đốc Công ty VinaGroup cho biết doanh nghiệp đang phát triển các sản phẩm mới sau khi TP.HCM mở rộng không gian đô thị, nổi bật là tour ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng và các điểm quan sát. Sản phẩm này được kỳ vọng mang lại trải nghiệm khác biệt, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động.

Du khách mua tour tại ngày hội Du lịch có thể giảm đến 10 triệu đồng. Ảnh: THU TRINH.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, nhận định các doanh nghiệp đang chủ động thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt khi thành phố mở rộng không gian phát triển.

"Đây là cơ hội để ngành du lịch xây dựng thêm sản phẩm, hình thành các tour tuyến liên kết và đa dạng hóa trải nghiệm. Bên cạnh đó, xu hướng liên kết vùng, phát triển tour ngắn ngày, du lịch đô thị, sinh thái và đường sông cũng đang được đẩy mạnh nhằm thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế"- bà Khánh nói.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết mục tiêu trọng tâm của Ngày hội là kích hoạt thị trường, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm, gia tăng tiêu dùng và tạo ra các giao dịch thực chất trong và sau sự kiện. Đồng thời, ngành du lịch hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn kết, bền vững, nơi doanh nghiệp, thị trường và du khách được kết nối chặt chẽ hơn.

Theo đó, Ngày hội Du lịch TP.HCM không chỉ dừng lại ở các chương trình ưu đãi ngắn hạn mà còn kỳ vọng tạo ra những chuyển động dài hạn trong hành vi du lịch, cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm và cách thành phố định vị mình trên bản đồ du lịch.