Đến ngay Ngày hội Du lịch TP.HCM săn tour giá rẻ 24/03/2026 15:54

​(PLO)- Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp cùng hàng trăm sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho mùa du lịch hè 2026.

Chiều 24-3, Sở Du lịch TP.HCM họp báo công bố Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 năm 2026. Với chủ đề “Rộn ràng hè về” (Vibrant Summer Fest), sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 5-4-2026 tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành).

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 20 tỉnh, thành cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch cả nước tham gia. Quy mô gồm gần 130 gian hàng thương mại, du lịch, văn hóa, ẩm thực được thiết kế ấn tượng. Điểm nhấn là chương trình hội chợ kích cầu, kết nối hơn 100 doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm, dịch vụ ưu đãi hấp dẫn.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết qua hơn hai thập niên, ngày hội đã trở thành diễn đàn kết nối quan trọng của ngành. Đây là nơi hội tụ các địa phương, doanh nghiệp mỗi dịp hè, đồng thời là không gian giao lưu, xúc tiến quảng bá hiệu quả.

Theo ông Hòa, ngày hội năm nay hướng đến trở thành không gian trải nghiệm thực tế cho du khách. Các hoạt động tập trung kết nối hệ sinh thái du lịch và thị trường, góp phần hình thành liên kết vùng, phát triển tour đa điểm đến.

“Thông qua Ngày hội Du lịch, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kết nối, lan tỏa du lịch khu vực phía Nam. Thành phố hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến năng động, không ngừng đổi mới”, ông Hòa nhấn mạnh.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietravel cho biết đơn vị chuẩn bị hơn 10.000 sản phẩm tour trong và ngoài nước phục vụ khách hàng. Đơn vị cũng phối hợp các đối tác phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, tạo không gian trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Trong khi đó, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị – Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist thông tin doanh nghiệp mang đến hơn 300 chương trình tour khởi hành từ tháng 4 đến tháng 8. Các tour nước ngoài giảm từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, tour trong nước giảm từ 100.000 đến 500.000 đồng để kích cầu.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến, ngày hội còn có các chương trình: Sàn giao dịch việc làm du lịch 2026, talkshow xu hướng du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao... góp phần lan tỏa không khí sôi động và kết nối cộng đồng.