Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM đầu tiên sau sáp nhập
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới.
Phiên họp trù bị Đại hội, các đại biểu đã thống nhất danh sách 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM
Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC
Sáng 14-10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức diễn ra trong không khí trang trọng. Ảnh: THUẬN VĂN
TP.HCM quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Ảnh: THUẬN VĂN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN
Chiều 14-10, các đại biểu thảo luận tại tổ và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các đại biểu đã nêu ra nhiều điểm nghẽn, tồn tại mà TP.HCM đang đối mặt, đồng thời góp ý các giải pháp để tháo gỡ. Ảnh: THUẬN VĂN - LÊ THOA
Sáng 15-10, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong ảnh:Các đại biểu trao đổi, xem một số công nghệ và chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào ngày làm việc cuối. Ảnh: THUẬN VĂN
Triển lãm các sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia
Để chào mừng Đại hội, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM"; giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Hệ thống phần cứng hợp nhất cho robot hình người, robot tương tác với khách tham quan... trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN
Thiết bị công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm vi mạch, linh kiện điện tử công nghệ cao tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN
Máy bay không người lái, CT UAV, thiết bị hỗ trợ phòng cháy chữa cháy.... Ảnh: THUẬN VĂN
Bên trong các hội trường, khu vực triển lãm, BTC còn bố trí nhiều sản phẩm Robot tương tác với đại biểu, khách tham quan. Ảnh: THUẬN VĂN
Triễn lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cũng đã diễn ra.
Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Ảnh: THUẬN VĂN
Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc - tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trên con đường hội nhập và phát triển. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM