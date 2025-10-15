Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM đầu tiên sau sáp nhập 15/10/2025 19:36

(PLO)- Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 13-10, tại Học Viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

﻿ ﻿ ﻿ Phiên họp trù bị Đại hội, các đại biểu đã thống nhất danh sách 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC

Sáng 14-10, phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức diễn ra trong không khí trang trọng. Ảnh: THUẬN VĂN





﻿ ﻿ ﻿﻿ TP.HCM quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Ảnh: THUẬN VĂN



Trước lúc diễn ra phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... tham quan không gian triển lãm Báo chí - Xuất bản, Khoa học & Công nghệ... ẢNH: THUẬN VĂN

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh bộ Tư lệnh TP.HCM tham quan các gian hàng trưng bày. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan không gian triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

﻿ ﻿﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu trước giờ khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên chính thức. Ảnh: BTC

Đại hội cũng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Đồng thời, đại hội cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định sáu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; chỉ định định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 nhân sự; Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 nhân sự... Ảnh: BTC

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội. Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: BTC

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Chiều 14-10, các đại biểu thảo luận tại tổ và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các đại biểu đã nêu ra nhiều điểm nghẽn, tồn tại mà TP.HCM đang đối mặt, đồng thời góp ý các giải pháp để tháo gỡ. Ảnh: THUẬN VĂN - LÊ THOA

﻿ ﻿ ﻿ Sáng 15-10, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong ảnh: Các đại biểu trao đổi, xem một số công nghệ và chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào ngày làm việc cuối. Ảnh: THUẬN VĂN

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sáng 15-10. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 chương trình trọng điểm, đột phá. Ảnh: BTC

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 16 nhân sự ra mắt Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng đã ra mắt đoàn đại biểu của Đảng bộ TP.HCM gồm 75 đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân TP, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại. Ảnh: BTC

Triển lãm các sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia

Để chào mừng Đại hội, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM"; giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Ảnh: THUẬN VĂN

Hệ thống phần cứng hợp nhất cho robot hình người, robot tương tác với khách tham quan... trưng bày tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

Gian hàng KDI Education với nhiều sản phẩm, đặc biệt là màn điều khiển Robot của học sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Thiết bị công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm vi mạch, linh kiện điện tử công nghệ cao tại triển lãm. Ảnh: THUẬN VĂN

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Máy bay không người lái, CT UAV, thiết bị hỗ trợ phòng cháy chữa cháy.... Ảnh: THUẬN VĂN

﻿﻿ ﻿ ﻿ Bên trong các hội trường, khu vực triển lãm, BTC còn bố trí nhiều sản phẩm Robot tương tác với đại biểu, khách tham quan. Ảnh: THUẬN VĂN

Triễn lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản TP.HCM với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cũng đã diễn ra.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: THUẬN VĂN

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Ảnh: THUẬN VĂN



Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc - tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trên con đường hội nhập và phát triển. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản và báo chí. Nổi bật là các bộ sách như: "Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình”, “Lịch sử Việt Nam bằng hình” và “Di sản Hồ Chí Minh” được số hóa đồng bộ, phát hành dưới dạng sách nói, sách điện tử, ứng dụng nghe đọc thông minh - mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho công chúng trong kỷ nguyên số. Ảnh: THUẬN VĂN