Nóng hôm nay 30-8: TP.HCM tăng chuyến xe buýt, metro dịp Lễ 2-9; Giá vé máy bay hạ nhiệt dịp Lễ 2-9 30/08/2025 06:00

(PLO)- Nóng hôm nay 30-8: TP.HCM sẽ tăng chuyến xe buýt, metro để phục vụ hành khách dịp Lễ 2-9; Dịp lễ 2-9: Giá vé máy bay hạ nhiệt, du lịch tung loạt sản phẩm mới; Trường Đại học Thái Bình Dương tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh…

Nhân dịp Lễ 2-9 sắp tới, ngành Du lịch TP.HCM đã chủ động hoàn thiện kế hoạch từ sớm: Giới thiệu các tour tuyến và sản phẩm mới, cải thiện hạ tầng, dịch vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, giao thông để tạo dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thuận tiện cho du khách.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định ngành đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng đón khách an toàn trong dịp Lễ 2-9 và những tháng cuối năm.

Cạnh đó, giá vé máy bay dịp Lễ 2-9 đã giảm đáng kể so với đầu tháng 8, mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt hơn cho hành khách.