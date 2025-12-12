Nữ sinh Đắk Lắk bỏ lại cặp sách bên bờ sông đã tử vong ở Lâm Đồng 12/12/2025 22:05

(PLO)- Nữ sinh Đắk Lắk bỏ lại cặp sách, xe máy trên bờ sông Krông Ana rồi mất tích nhiều ngày được phát hiện đã tử vong tại tỉnh Lâm Đồng.

Tối 12-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thi thể của nữ sinh LTMT (lớp 11, ngụ xã Ea Kiết) sau nhiều ngày mất tích.

Em T đã tử vong sau nhiều ngày mất tích. Ảnh: MXH

Theo lãnh đạo này, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em T trên sông Sêrêpôk (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng) vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Vị trí phát hiện thi thể em T cách nơi nữ sinh này bỏ lại xe máy, cặp sách khoảng 4 km.

Theo tìm hiểu của PLO, gia cảnh em T rất khó khăn. Trong thời gian T mất tích, người dân địa phương đã thu hoạch giúp cà phê để gia đình có thời gian tìm kiếm em.

Sau khi T tử vong, một số cá nhân trên địa bàn đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để lo hậu sự cho nữ sinh này.

Người cha co ro ngồi trên bờ ngóng tin con gái. Ảnh: A.D

Như PLO đã thông tin, vào chiều 1-12, em T tan học nhưng không trở về nhà, không rõ đã đi đâu.

Đến tối 2-12, người dân phát hiện xe máy, cặp sách của nữ sinh này ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc địa phận xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà khoảng 80 km.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm em T.