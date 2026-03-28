Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 28/03/2026 12:07

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026, tái đắc cử chức danh này ở khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28-3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Trong kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VŨ HỘI

Kết quả, ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng là Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 được các đại biểu tín nhiệm 100% và tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại cuộc họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Hồ Văn Hà đều đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.