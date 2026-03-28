Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 28-3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.
Trong kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Kết quả, ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng là Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 được các đại biểu tín nhiệm 100% và tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại cuộc họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các Ủy viên UBND tỉnh và thông qua nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nguyễn Văn Út quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ). Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí tại Long An như Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.
Sau khi Long An sáp nhập vào Tây Ninh, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Tháng 11-2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.