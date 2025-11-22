Ông Trần Cẩm Tú: 'Ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân' 22/11/2025 13:23

(PLO)- Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Ngày 22-11, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã làm việc với tỉnh Khánh Hòa về tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thiệt hại nặng nề về người, tài sản

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua đã khiến tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Ông Trần Cẩm Tú trao quà cho người dân bị thiệt hại nặng ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 15 người tử vong, 2 người mất tích và 20 người bị thương. Mưa lớn gây ngập sâu trên 15.300 ngôi nhà (mực nước từ 1–3 m); làm chết gần 24.500 con gia súc, gia cầm, thiệt hại 157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, hư hỏng như quốc lộ 27, 27B, 27C, 26, 26B; tỉnh lộ 9, 2, 1B và các tuyến ĐT.702, 703, 706, 707, 708, cùng nhiều tuyến giao thông nội ô. Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 15.800 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân.

Công tác sơ tán, cứu hộ được triển khai khẩn trương, kịp thời đưa hơn 3.200 hộ dân (trên 12.800 người) đến nơi an toàn. Các nhu yếu phẩm, thuốc men cũng được cấp phát nhanh chóng đến các vùng bị ảnh hưởng.

Ông Trần Phong cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề cả người và vật chất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Phong, tỉnh đã quyết định sẽ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ theo mức 60 triệu đồng đối với các nhà dân bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng cần sửa chữa.

Hỗ trợ hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ; hỗ trợ trang bị sách vở, đồ dùng học tập cho các học sinh từ cấp tiểu học trở lên tại các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại với mức 500.000 đồng/cháu.

Tập trung tối đa giúp nhân dân trong vùng lũ, lụt

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Khánh Hòa là một trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 15 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương; hơn 50 xã, phường bị ngập lụt; nhiều hạ tầng thiết yếu, tài sản, cây trồng, gia súc, gia cầm, thủy sản, diêm nghiệp bị thiệt hại.... Mưa lũ, ngập lụt làm bà con phải sơ tán khẩn cấp, sinh kế bị gián đoạn, đời sống bị đảo lộn.

“Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung tối đa giúp người dân ở vùng bị thiệt hại. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đồng thời, tập trung tối đa mọi nguồn lực để cứu giúp nhân dân trong vùng lũ, lụt; kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ; thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân”- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi đến các đồng chí và qua các đồng chí gửi đến bà con nhân dân lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát rất lớn này, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Ông Tú cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, tận tụy, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, các địa phương; các lực lượng ứng trực, quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Ông Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 20 tỉ đồng. Ảnh: XUÂN HOÁT



Đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không quản hiểm nguy để sơ tán, giúp đỡ bà con, mang lương thực, thực phẩm, thuốc men đến từng khu vực, đến tận các gia đình, đến từng điểm ngập sâu, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư cũng biểu dương các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân,... đã ủng hộ người dân trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai bằng nhiều hình thức.

Ông Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Tỉnh nhà tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ ở xã Diên Điền. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp cho các con, các cháu, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng thời, xây dựng, bố trí lực lượng, phương tiện; chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con theo phương châm “4 tại chỗ”, “nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó”. Chủ động phân bổ lương thực, thực phẩm, thuốc men kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với gia đình có người bị chết, người mất tích; tích cực chăm lo điều trị hiệu quả cho người bị thương.

Dịp này, ông Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 20 tỉ đồng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy cũng thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã trao 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt.