Ông Trump, bà Harris dành ngày cuối quần thảo Pennsylvania, quyết không để bang chiến trường cốt tử này rơi vào tay đối thủ 05/11/2024 06:01

Ngày 4-11, một ngày trước ngày bầu cử Mỹ, hai ứng viên vẫn tiếp tục vận động tranh cử, quần thảo các bang chiến trường cốt tử, theo đài CNN.

Ngày qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ứng viên đảng Cộng hòa) đã có buổi vận động tại TP Raleigh (bang North Carolina), TP Pittsburgh và Reading (Pennsylvania) và kết thúc ngày bằng buổi vận động tại TP Grand Rapids (Michigan).

Cựu Mỹ Tổng thống Donald Trump (ứng viên đảng Cộng hòa) giơ nắm đấm tại buổi vận động tranh cử ở TP Reading, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 4-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, phó tướng của ông Trump - Thượng nghị sĩ JD Vance cũng có lịch trình dày đặc tại các TP của các bang chiến trường gồm La Crosse (bang Wisconsin), Flint (bang Michigan), Atlanta (Georgia) và Newtown (Pennsylvania).

Cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris (ứng viên đảng Dân chủ) dành cả ngày để chinh chiến ở các TP của Pennsylvania - bang chiến trường quan trọng hàng đầu. Sau đó, nữ phó tổng thống có kế hoạch vận động tranh cử tại bang Philadelphia.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (ứng viên đảng Dân chủ) vận động tranh cử tại TP Allentown, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 4-11. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris - bà Jen O'Malley Dillon cho biết vào đêm trước Ngày bầu cử (5-11), chiến dịch của bà Harris sẽ tổ chức một loạt các sự kiện “Kêu gọi đi bỏ phiếu” trên 7 bang chiến trường, có sự tham gia của các nghệ sĩ và diễn giả nổi tiếng.

Trong ngày, phó tướng của bà Harris - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz có bài phát biểu tại hai TP của bang Wisconsin là La Crosse và Atlanta. Đêm 4-11 (giờ Mỹ), ông Walz sẽ tổ chức vận động tranh cử tại Pennsylvania.

Các cuộc thăm dò cuối cùng trước ngày bầu cử tiếp tục cho thấy cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris diễn ra rất sít sao, theo tờ USA Today.

Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của trang TIPP Insight công bố ngày 4-11 cho thấy ông Trump và bà Harris đều có tỉ lệ ủng hộ là 48% trong 1.411 cử tri được hỏi.

Đáng chú ý là 6% cử tri được hỏi nói rằng họ có thể thay đổi quyết định trong những giờ cuối cùng trước khi bỏ phiếu.

Thăm dò tại các bang chiến trường cũng cho thấy một cuộc đua quyết liệt.

Theo cuộc thăm dò của tờ The Hill, tại Michigan, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỉ lệ ủng hộ 50% so với 48%.

Cuộc đua diễn ra cân bằng ở Nevada và Wisconsin khi hai ứng viên đều có tỉ lệ ủng hộ là 48%.

Ông Trump dẫn trước bà Harris 1% Georgia (50% so với 49%), 1% ở North Carolina (49% so với 48%) và 1% ở Pennsylvania (49% so với 48%).

Tại Arizona, cuộc thăm dò ý kiến ​​900 cử tri cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris với tỉ lệ 50%-48%.

Biên độ sai số của các cuộc thăm dò nằm trong khoảng 3,4% nên không thể xác định ai là người dẫn đầu rõ ràng.