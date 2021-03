Đi tù từ chuyện cạnh tranh trong buôn bán

Người xưa có câu “buôn có bạn, bán có phường”, hàm ý chỉ việc kinh doanh buôn bán phải có mối liên kết với nhau giữa các bạn hàng, cùng hỗ trợ nhau để phát triển. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống lại có nhiều chuyện đau lòng từ việc cạnh tranh trong kinh doanh...





Ảnh minh họa

Cầm dao sang quán phở bên cạnh dằn mặt

Giữa tháng 1-2021, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm hình sự vụ cố ý gây thương tích đối với bị cáo LTBP do có kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của bị hại đối với bị cáo.

Theo hồ sơ, bị cáo P. là chủ quán phở P., còn bị hại VKT là chủ quán phở B., hai quán giáp ranh với nhau tại một xã ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Khoảng 10 giờ 50 ngày 31-7-2020, có hai thanh niên vào quán phở B. để ăn nên chị T. đi vào quầy chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Bị cáo cho rằng chị T. giật khách của mình nên đi vào trong nhà lấy một cây dao giấu phía sau lưng rồi đi qua chỗ chị T. đang làm thức ăn. Bị cáo giả vờ hỏi chị T.: “Bò kho ngon không?”. Chị T. vừa trả lời thì bị cáo cầm dao chém từ trên xuống trúng đầu chị T. Khi đó, chị T. đang đội nón lá và dùng hai tay chụp được dao, đẩy bị cáo ra.

Sau đó, cả hai giằng co qua lại, rồi bị cáo đè lên người chị T., tiếp tục cầm dao chém xuống nhưng không được do chị T. đã giữ được dao… Bị cáo tiếp tục dùng tay đánh, móc mắt chị T. Chị T. vùng vẫy, kêu cứu nên được mọi người can ngăn.

Sau đó, chị T. được đưa đi bệnh viện điều trị với vết thương vùng đỉnh đầu khoảng 5 cm, vết thương vùng chẩm - thái dương phải khoảng 5 cm. Theo kết luận giám định, chị T. bị thương tích 2%.

Sự hối hận muộn màng

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai lý do đánh bị hại là do bị hại giành khách của bị cáo. Bị cáo tức giận không kiềm chế được nên đánh bị hại. Bị cáo không có chủ ý giết bị hại mà chỉ đánh để dằn mặt bị hại. Bị cáo biết sai và hối hận về hành vi của mình, đồng ý bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại số tiền 10 triệu đồng…

HĐXX TAND huyện Phong Điền đã xử phạt bị cáo P. một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại không có mặt. Bị cáo ra tòa từ đầu đến cuối chỉ khóc, xin giảm nhẹ hình phạt. Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa khuyên bị cáo nên bình tĩnh để nghe tòa xét xử vì dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, bị cáo có khóc cũng không thể đưa trở về như lúc chưa có sự gì.

Theo thẩm phán, bị cáo đã ăn năn về hành vi của mình thì nên suy nghĩ về thời gian tới làm sao để cải tạo cho tốt để sớm trở về. “Bị cáo có hoàn cảnh cũng đáng thương, một mình nuôi con đến khi con trưởng thành thì bản thân lại gây ra chuyện này, càng phải nhìn nhận lại bản thân để mà tu sửa” - vị chủ tọa nói với bị cáo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, TAND TP Cần Thơ đã bác kháng cáo của bị hại, giữ y bản án sơ thẩm. Bị cáo lại khóc, líu ríu nói cám ơn tòa rồi theo các cảnh sát về lại trại giam…