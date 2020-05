Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc vì COVID-19

Mỹ và đồng minh mâu thuẫn về nguồn gốc COVID-19 Đài CNN ngày 5-5 dẫn nguồn hai quan chức giấu tên tiết lộ liên minh tình báo Ngũ Nhãn (năm nước: Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc) cùng nhận định rằng rất khó có khả năng virus gây dịch COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (TQ) mà đã bắt nguồn từ chợ bán đồ tươi sống ở đây. Nhóm này cũng không công nhận giả thuyết virus là sản phẩm nhân tạo. Về tập hồ sơ 15 trang của Ngũ Nhãn mà tờ The Daily Telegraph của Úc công bố hôm 2-5 nói virus gây dịch COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm, các nguồn tin tình báo đính chính lại rằng tài liệu không phải là do chính Ngũ Nhãn tổng hợp mà được góp nhặt từ các nguồn khác, có thể là của Mỹ, theo tờ The Guardian. Hiện Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Một ngày trước đó, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Ngoại trưởng Mike Pompeo đều tuyên bố có bằng chứng cho thấy COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng không cho biết thêm chi tiết.