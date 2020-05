Mỹ nói với Trung Quốc: Dừng đánh cắp dữ liệu vaccine COVID-19

“Mỹ lên án các nỗ lực của những diễn viên mạng và người thu thập phi truyền thống liên kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) để đánh cắp tài sản trí tuệ và dữ liệu của Mỹ liên quan đến nghiên cứu COVID-19”, tờ The Washington Times dẫn lời ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

“Mỹ kêu gọi PRC chấm dứt hoạt động độc hại này” - ngoại trưởng Mỹ nói.

"Diễn viên mạng" hay "người thu thập phi truyền thống" là những cụm từ mà chính phủ Mỹ dùng để gọi các nhà nghiên cứu và sinh viên có hành động đánh cắp dữ liệu bên trong các trường, các học viện hay các phòng thí nghiệm, theo báo The New York Times.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP



Ông Pompeo cho biết các hoạt động đánh cắp trên mạng của Trung Quốc là một phần mở rộng các hành động phản tác dụng của họ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

“Trong khi Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi đang phối hợp một phản ứng tập thể, minh bạch để cứu người, PRC tiếp tục ngăn các nhà khoa học, nhà báo và công dân của họ lên tiếng, và truyền bá thông tin sai lạc, vốn làm trầm trọng thêm mối nguy hiểm của cuộc khủng hoảng sức khỏe này” - ông nói.

Phát biểu của ông Pompeo được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh Cơ sở Hạ tầng và An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm 13-5 đã cảnh báo về nguy cơ tin tặc nhắm tới thành quả nghiên cứu vaccine phòng ngừa COVID-19 của nước này.

Hai cơ quan này cho biết các nhà điều tra đã phát hiện các hoạt động không gian mạng của Trung Quốc có khả năng nhắm mục tiêu và cố gắng xâm nhập hệ thống mạng của Mỹ.

“Tất cả ngành nghiên cứu về y tế, dược phẩm và nghiên cứu về phản ứng với COVID-19 đều phải biết rằng họ là mục tiêu chính của hoạt động này và thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ hệ thống của mình” - thông báo của hai cơ quan trên cho biết.

Theo tạp chí Newsweek, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã từ chối yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Pompeo.

Dịch COVID-19 khởi phát ở TP Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tháng 12-2019 và nhanh chóng lây lan trên phạm vi toàn cầu. Mỹ hiện là nước có vùng dịch nghiêm trọng nhất với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 86.000 ca tử vong.