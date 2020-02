Tờ The Guardian ngày 11-2 dẫn thông cáo chính thức của cảnh sát hạt Essex (Anh) về nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong một xe tải ở nước này được phát hiện ngày 23-10-2019.

Cảnh sát hạt Essex kết luận ngạt thở do thiếu oxy và tăng thân thiệt quá nhanh là hai nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người Việt nhập cư trái phép qua Anh. Trước đó, các điều tra viên cho rằng nguyên tử vong chính có thể là do những người trong xe tải bị đóng băng đến chết.

Thông cáo của cảnh sát hạt Essex cho hay công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, hiện chỉ còn chờ báo cáo điều tra cuối cùng.



Chiếc xe container chở 39 nạn nhân người Việt nhập cư bất hợp pháp sang Anh hôm 23-10-2019. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, nhà chức trách Anh cũng thông báo đã bắt giữ thêm hai nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Người đầu tiên được xác định là Gheorghe Nica (43 tuổi, quốc tịch Anh). Ông này bị bắt tại sân bay Frankfurt vào ngày 29-1 theo lệnh bắt giữ của Liên minh châu Âu và đã hầu tòa tại Essex hôm 8-2. Nica sẽ tiếp tục ra toà ở London vào ngày 16-3 với 39 cáo buộc ngộ sát và 1 cáo buộc tiếp tay nhập cư bất hợp pháp.

Người còn lại (22 tuổi) bị bắt tại Bắc Ireland ngày 9-2 với cáo buộc ngộ sát và tiếp tay nhập cư bất hợp pháp, hiện đang bị giam tại Essex. Chưa có thông tin thêm về đối tượng này.

“Chúng tôi đang tiếp tục tiến hành hàng trăm cuộc điều tra và đang làm việc với Cơ quan chống tội phạm quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật khác trên toàn cầu để làm rõ vụ án dài và phức tạp này”, đại diện cảnh sát hạt Essex cho biết.

Trong khi đó, tài xế Eamon Harrison lái chiếc xe container chở 39 người Việt dự kiến sẽ hầu tòa tại CH Ireland vào ngày 12-2 về quyết định dẫn độ sang Anh. Harrison là người đã chở chiếc container đến cảng ở Bỉ trước khi xe được đưa sang Anh. Đối tượng đang phải đối diện 39 cáo buộc ngộ sát, buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Về phía Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu hôm 29-1 tuyên bố bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến đường dây môi giới người nhập cư trái phép sang Anh. Trong số này, tại Nghệ An có 9 người và Hà Tĩnh có 2 người.