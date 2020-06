Trong hội nghị trực tuyến Ấn - Úc ngày 4-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Úc Scott Morrison và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức ký thoả thuận mới tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với tên gọi Thoả thuận Tương hỗ Hậu cần (MLSA), đài CNN cho hay.

Theo tờ The Times of India, MLSA cho phép tàu chiến, máy bay quân sự hai nước được quyền bảo trì và tiếp nhiên liệu ở các căn cứ quân sự của nhau. Đây là một trong chín thỏa thuận hai bên ký kết tại phiên làm việc trên.



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) trong hội nghị trực tuyến với người đồng cấp Úc Scott Morrison (trái) ngày 4-6. Ảnh: CNN



Trong tuyên bố chung sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo nhắc lại Ấn Độ và Úc có chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Hai bên đồng thời cũng cam kết thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật pháp, không xâm phạm quyền tự do hàng hải, tự do không phận.



CNN cho hay thoả thuận MLSA được ký kết trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng ảnh hưởng, tăng cường các hoạt động khiêu khích ngoài thực địa.

Trước Ấn Độ, Úc đã có lịch sử dài hợp tác với Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Úc từ năm 1980 đã bắt đầu gửi máy bay trinh sát đến làm nhiệm vụ ở đây và đến năm 2020 đã tham gia nhiều đợt tập trận chung với Mỹ, lần gần nhất là vào tháng 4.

Trong khi đó, Ấn Độ dù lâu nay vẫn giữ quan điểm trung lập về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vẫn đề phòng khả năng Bắc Kinh làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của nước này.



Bên cạnh đó, cả Ấn Độ, Úc đều là thành viên của nhóm "Bộ tứ kim cương" (nhóm QUAD) bên cạnh Mỹ và Nhật. Liên minh này trong tương lai hứa hẹn sẽ là một đối trọng đủ sức thách thức Trung Quốc ở Biển Đông.